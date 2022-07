JAKARTA - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menerima kedatangan sahabat lama sekaligus tamu istimewa, yaitu Presiden Timor Leste yang baru saja terpilih kembali, yaitu Jose Ramos Horta, di kediaman Cikeas, Jawa Barat pada Selasa (19/7/2022).

(Baca juga: Pertemuan SBY dan JK Bersamaan Persamuhan AHY di Gondangdia, Apa Kaitannya?)

SBY diketahui pernah ditugaskan dalam Operasi Seroja di Timor-Timur tahun 1979. Saat itu ia masih menjabat Mayor.

Kunjungan ini merupakan salah satu agenda dalam kunjungan kenegaraan pertama setelah ia dilantik pada bulan Mei 2022 silam. Kunjungan kepada SBY dilakukan setelah kunjungan kenegaraan Presiden Jose Ramos-Horta dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.

Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal juga ikut mendampingi pertemuan dua sahabat lama tersebut.

SBY mengawali pertemuan dengan mengucapkan selamat kepada Presiden Ramos-Horta atas kemenangannya pada Pemilu Presiden yang diselenggarakan pada bulan April lalu.

โ€œSelamat. Ini adalah mandat kuat yang diberikan rakyat Timor Leste untuk memimpin,โ€ ujar SBY.

Dalam suasana yang penuh kehangatan, kedua sahabat ini berdiskusi tentang berbagai isu dunia, khususnya hubungan bilateral Indonesia dan Timor-Leste.

Sebagai bentuk persahabatan, SBY menghadiahkan pada Presiden Ramos-Horta lukisan karyanya yang berjudul 'The Ocean of Peace and Friendship'.

"Saya mempersembahkan kepada Anda lukisan ini yang melambangkan persahabatan sejati kita, rakyat Indonesia dan Timor Leste. Lukisan ini baru saja saya selesaikan kemarin,โ€ tutup Susilo Bambang Yudhoyono.