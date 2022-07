JAKARTA - Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini masih berada di level 1 standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Meskipun saat ini sejumlah negara mengalami peningkatan kasus harian, termasuk Indonesia.

“Tingkat transmisi komunitas mencapai angka 85 orang per 100.000. Jadi sesuai dengan level WHO kita masih di level 1 karena standarnya 20 per 100.000,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip dari laman resmi Covid19.go.id, Selasa (19/7/2022).

Selain itu, Airlangga memastikan pemerintah terus mengawasi dan mengantisipasi penyebaran subvarian Covid-19, baik BA.4 maupun BA.5.

“Pemerintah terus mengantisipasi penyebaran subvarian baik BA.4 maupun BA.5,” lanjutnya.

Saat ini, kata Airlangga, tingkat reproduksi efektif relatif landai, dalam 3 minggu terakhir dari 1,27 turun 1,26 dan 1,24 dan semua pulau di atas 1.

“Untuk di luar Jawa-Bali, Sumatra di 1,29. NTT, Kalimantan, Sulawesi di 1,18, Maluku di 1,08,” katanya.

(wal)