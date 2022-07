JAKARTA - Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora RI Asrorun Niam Sholeh menyatakan kaum muda punya peran strategis dalam pemulihan ekonomi dan sosial pasca-Covid-19 yang melanda bangsa-bangsa di dunia.

Hal ini disampaikan Niam dalam sambutan pembukaan KTT Y20 Indonesia 2022 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara V DPR-RI Jakarta, hari ini, Senin (18/7/2022).

"Kegiatan KTT Y20 ini sangat penting dalam mewujudkan kontribusi kita dalam pemulihan pasca covid, perdamaian dunia dan kesejahteraan, bangkit pasca covid dengan komitmen kebersamaan. KTT Y20 ini menjadi relevan untuk kontribusi mengakselerasi penyelesaian masalah dengan kepeloporan, kreativitas dan inovasi", ujar Niam dalam sambutan pembukaannya.

“Dalam konteks relasi antarbangsa, kita terhubung menjadi satu komunitas, satu belahan dunia krisis akan berdampak pada belahan dunia yang lain. Satu negara perang, akan berdampak stabilitas negara yang lain. Untuk itu kita harus hadapi masalah dengan komitmen kebersamaan. Karena itulah dibutuhkan komitmen kebersamaan, respek, solidarity atau the power of We; bukan saya atau kamu, tetapi kita” lanjut akademisi UIN Jakarta ini.

Lebih lanjut Ni’am menjelaskan bahwa Nabi muhammad mengumpamakan keterkaitan antar umat manusia, seperti satu tubuh, jika satu anggota tubuh luka maka seluruh bagian tubuh terdampak, seluruh anggota rubuh tak bisa nyaman tidur dan ikut demam. "Tamsil ini sangat relevan dalam kehidupan sosial kita hari ini, yang saling tegantung dan saling membutuhkan", tambahnya.

"Dalam konteks pergaulan antarbangsa, kita tidak bisa, dan tidak boleh mencukupkan diri puas dalam relasi kebangsaan dengab batas teritori yang sempit. Perlu ada komitmen untuk membangun keterbukaan, saling respek dan saling memberi saling menerima", ujarnya.

"Terakhir saya ingin mengatakan bahwa Y20 harus menjadi salah satu kontribusi pemuda untuk peradaban dunia yang lebih baik. From Indonesia to The better World", pungkasnya.

Kegiatan KTT Y20 merupakan kegiatan pendamping dari KTT G20 yang khusus mendiskusikan berbagai isu kepemudaan dan kontribusi pemuda dalam menyelesaikan masalah bangsa-bangsa.

Sejak Maret 2022 telah dilaksanakan empat kegiatan pra-KTT dengan membincangkan isu strategis kepemudaan. Ada empat isu besar yang diusung dalam momentum Y20 Indonesia 2022 ini, yaitu ketenagakerjaan pemuda (youth imployment), transformasi digital (digital transformation) , bumi yang layak huni dan berkelanjutan (sustainable and livable planet), serta isu keberagaman dan inklusi (diverity and inclusion). Kegiatan Pra-KTT Y20 dilaksanakan di Palembang, Balik Papan, Mataram, dan Manokwari Kegiatan KTT Y20 yang diselenggarakan di Gedung MPR RI Nusantara V ini juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Singapura Alvin Tan, Dirjen Kepemudaan Kementerian Olahraga India, seluruh delegasi pemuda dari 20 negara anggota G-20 serta peninjau dari berbagai elemen pemengku kepentingan kepemudaan.