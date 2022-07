JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) RI, Airlangga Hartarto menyebutkan secara umum ada kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia namun tetap ditangani dengan baik oleh pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Airlangga Hartarto saat doorstop dengan awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin (18/7/2022).

"Tadi kita rapat mengenai PPKM dan disampaikan relatif secara keseluruhan penanganan Covid-19 di Indonesia masih baik. Tadi juga disampaikan beberapa negara itu meningkat (kasus Covid-19)," ujar Airlangga Hartarto.

Ia memberikan contoh di Amerika Serikat penambahan kasus Covid-19 harian sudah tembus 130 ribu kasus Covid-19, Australia 40 ribu kasus, India 18 ribu kasus, Perancis 90 ribu kasus, Singapura 9 ribu kasus.

"Untuk Indonesia 3.240 kasus. Berdasarkan standar WHO transmisi komunitas kita levelnya 1 karena jumlah kasus 8 per 100 ribu, WHO syaratnya 20 per 100 ribu," kata Airlangga Hartarto.

Lebih lanjut ia menyebutkan untuk angka kasus reproduksi kasus Covid-19 secara garis besar pada umumnya turun. "Nah kalau kita lihat kasusnya, angka reproduksi efektinya relatif menurun dari 1,27 ke 1,26 ke 1,24 khususnya di Pulau Jawa itu turun. Luar jawa, Sumatera 1,29, Sulawesi 1,18, Maluku dan Papua 1,08," terangnya. Meskipun ada kenaikan positivity rate namun secara keseluruhan Airlangga Hartarto memastikan kondisi penanganan pandemi Covid-19 nasional masih terjaga dengan baik. "Kita lihat positivity rate juga agak naik sedikit 5,82. Kemudian secara keseluruhan nasional semuanya masih relatif baik di luar jawa 385 kab/kota levelnya 1, yang level 2 hanya di Sorong, Papua Barat," pungkasnya.