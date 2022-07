JAKARTA – Lama tidak terdengar kabarnya setelah menempuh Pendidikan di Lembah Tidar, Enzo Zens Allie, taruna Akademi Militer ( Akmil ) berdarah Prancis yang viral karena wajahnya yang tampan, ternyata menorehkan prestasi di Akmil.

Banyak netizen yang membandingkan Enzo dengan pahlawan revolusi anumerta Lettu Pierre Tendean dan pendiri Kopassus Bernd Visser (Idjon Djanbi).

Enzo menjadi viral karena memperkenalkan diri menggunakan Bahasa Prancis di hadapan mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang kini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia.

Enzo yang kini berpangkat Sermadatar meraih penghargaan Emas Dira Trengginas. Penghargaan diberikan Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Legowo W.R. Jatmiko pada saat upacara laporan korps kenaikan tingkat dan pangkat, Jumat (15/7/2022) lalu.

Sekadar diketahui, Dira Trengginas merupakan penghargaan untuk taruna Akmil dalam aspek jasmani. Bagaimana reaksinya setelah menerima penghragaan? "Di manapun dan kapanpun kita harus siap sedia serta kita harus semangat tetap berjuang terus menerus tiada henti," kata Enzo dikutip dari Instagram Penhumas Akademi Militer, Senin (18/7/2022).

Enzo juga menguasai tiga bahasa dengan fasih. Selain Indonesia, dia juga berbicara dalam bahasa Prancis dan Inggris. Enzo menghabiskan masa kecil di Prancis. Namun setelah ayahnya meninggal pada 2012, Enzo dibawa pulang ibunya ke Indonesia.

Dia melanjutkan pendidikan tingkat SMP dan mondok di sebuah pesantren di Serang, Banten sebelum mendaftar masuk Akmil Dia pun masuk Akmil dengan cukup meyakinkan. Dari hasil tes Samapta, Enzo mampu melakukan pull up 19 kali, sit up 50 kali dan push up 50 kali masing-masing dalam waktu 60 detik. Bahkan Enzo mampu berlari 7,5 putaran X 400 meter atau 3.000 meter dalam 12 menit, renang 50 meter dalam 60 detik.

Penghargaan Dira Trengginas yang diperolehnya tahun ini bukanlah yang pertama. Saat masih berpangkat kopral dan sersan, Enzo juga meraih penghargaan yang sama. Bedanya, dua Dira Trengginas yang diperoleh sebelumnya adalah kategori perunggu. Baru tahun inilah, Enzo menyabet emas, bersamaan dengan kenaikan pangkatnya menjadi sermadatar.