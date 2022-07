SEJUMLAH tokoh Indonesia mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Mereka dikagumi karena memiliki pengaruh maupun prestasi.

Berikut tokoh-tokoh Indonesia yang dikagumi dunia.

1. Soekarno

Sebagai presiden pertama Indonesia, pengaruh Soekarno terhadap dunia sudah tidak diragukan lagi. Ia dikenal oleh rakyat sebagai pemimpin yang berkharisma dan banyak dikagumi dunia. Selain itu, Soekarno juga berteman baik dengan sejumlah pemimpin dunia. Sebut saja Pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, dan Presiden Amerika JF Kennedy.

Soekarno mempunyai pengaruh besar pada masa 1950 hingga 1960-an. Ia dengan gigih menyuarakan gerakan non-blok hingga akhirnya membentuk Gerakan Non Blok untuk melindungi negara-negara yang tidak berpihak pada Blok Barat maupun Timur. Bahkan setelah tiada, nama Soekarno tetap diabadikan sebagai nama tempat di negara lain.

Seperti nama jalan di negara Mesir dan Maroko, serta Parque Soekarno atau Taman Soekarno di Meksiko.

2. Soeharto

Soeharto merupakan presiden Indonesia yang mempunyai masa jabatan terlama, yaitu 32 tahun. Kendati dikenal sebagai salah satu pemimpin paling korup, Soeharto juga menjadi tokoh yang dikagumi dunia. Alasannya, karena saat memimpin Indonesia, Soeharto dinilai mempunyai struktur kenegaraan yang kuat di berbagai bidang, mulai dari militer, ekonomi hingga politik, yang dinilai memiliki kekuatan dunia. Inilah yang membuat Soeharto disegani negara lain dan dikagumi masyarakat dunia.

3. BJ Habibie

BJ Habibie sempat menjabat sebagai Presiden Indonesia yang ketiga. Selain memiliki sifat kepemimpinan, BJ Habibie juga dikenal sebagai sosok yang memiliki intelektualitas. Ia telah menghasilkan sejumlah ide dan penelitian di bidang aerodinamika. Bahkan, sejumlah rumusan teori yang ditemukannya terkenal dalam dunia konstruksi pesawat, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method.

Habibie rela meninggalkan karier gemilangnya di Jerman dan kembali ke Indonesia untuk membangun negeri tercinta. Pengabdiannya terhadap bangsa terbentuk dalam perannya dalam mengembangkan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Kemudian, ia juga dipercaya sebagai Menristek untuk mengepalai bidang riset dan teknologi. Tekad yang kuat, otak yang cemerlang dan rasa cintanya kepada Indonesia membuat BJ Habibie menjadi tokoh Indonesia yang dikagumi dunia.

4. Joko Widodo

Nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi muncul dalam daftar World’s Most Admired 2020 versi YouGov. YouGov, badan riset internasional, menyusun daftar tokoh yang paling dikagumi dunia ini dengan melakukan survei pada lebih dari 45 ribu orang di 42 negara. Peringkat pertama ditempati oleh Barack Obama pada kategori pria dan Michelle Obama pada kategori wanita. Skor masing-masing pasangan tersebut adalah 8,9 dan 7,8. Sementara, Joko Widodo berada di posisi ke-20. Jokowi mendapatkan skor 0,9, yang menandakan ia dikagumi oleh 0,9 responden dunia.

Sebelumnya, Joko Widodo juga memperoleh penghargaan Asian of The Year 2019 dari The Strait Times. Majalah asal Singapura itu memberikan penghargaan kepada Jokowi lantaran presiden ke-7 Indonesia itu dinilai sebagai sosok pemersatu saat Indonesia dipenuhi kekacauan dan disrupsi. Selain itu, Joko Widodo juga dianggap memiliki kemampuan memandang ke luar cakrawala dan bergulat dengan tantangan strategis yang dihadapi negaranya. (Almas Taqiyya - Litbang MPI)