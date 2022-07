JAKARTA- Kerja sama antara MNC Peduli mitra kerja, dan unit usaha MNC Group untuk mendonasikan hewan kurban saat hari raya Idul Adha 2022 kemarin, merupakan program yang baik dan sangat positif.

GM Indonesia Century Commodities Solution, Jimmy Deng dengan kegiatan seperti ini, maka akan lebih banyak lagi masyarakat yang merasa terbantu.

(Baca juga: Terima Hewan Kurban dari Perindo dan MNC Peduli, Pengurus Masjid Raudhatul Jannah Bagikan ke Warga dan Panti Asuhan)

"Is a good project to impress harmony community, to their communities, it's a good thing," kata Jimmy di Lobby Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat (8/7/2022).

"I hope this program can help more people to share the improvement to get better life," tambah Jimmy.

Sekadar diketahui, setiap tahunnya MNC Peduli mengajak mitra kerja, dan unit usaha MNC Group mendonasikan hewan kurban berupa sapi dan domba. Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo mengatakan, tahun ini terdapat 100 perusahaan yang turut berpartisipasi, salah satunya adalah PT Jala Lintas Media.

"Setiap tahunnya, MNC Peduli berinisiatif mengajak mitra dan unit usaha untuk menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat pasejahtera. Pada tahun ini lebih dari 100 perusahaan yang berpartisipasi dan 274 hewan kurban dapat tersalurkan," kata Jessica, Jumat (8/7/2022).

(fmi)