JAKARTA – MNC Group melalui iNews Maker Awards mengapresiasi kinerja figur di pemerintahan maupun swasta. Mengusung tema 'Advancing Dynamic Capabilities in Economic Rebound', iNews Maker 2022 digelar Kamis (30/6/2022).

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengucapkan selamat kepada para penerima iNews Maker Awards 2022. “Selamat kepada para pemenang iNews Maker Awards 2022," ujar Hary, Minggu (03/07/2022).

“Malam penghargaan iNews Maker Awards 2022 di Jakarta Concert Hall dihadiri oleh Bapak Airlangga Hartarto, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Bapak Bahlil Lahadalia, Bapak Sandiaga Uno, Bapak Syahlul Yasin Limpo. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Menteri,” imbuh Hary.

Inews Maker Awards terbagi ke dalam 7 kategori penghargaan, yakni The News Maker, The Best Public Institution, Innovation of Marketing, Product, and Services, Innovation of Operation and Supply Chain, dan nnovation of Human Capital and Organization Development.

Selanjutnya, ada Innovation of CSR and Community Development, serta Special Award of Outstanding Performance.

Sebelumnya Hary menuturkan, agenda ini kembali digelar untuk memberikan apresiasi kepada para pihak yang telah memberikan inspirasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“iNews Maker Awards 2022 diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada yang lain, menjadi role model bagi pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini,” ujar Hary.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima apresiasi The News Maker sebagai tokoh yang berjasa dalam pengendalian pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. "Saya berterima kasih terhadap semua komponen atas pemulihan ekonomi di Indonesia, terima kasih kepada TNI, Polri, Kemenkes, para kabinet dan bapak Pesiden Jokowi. Kita konsisten karena kita rapat dalam seminggu sekali untuk penanganan Covid-19, hal itu yang membuat covid turun dan ekonomi kembali pulih, terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mampu menerapkan prokes dan akhirnya pandemi bisa menurun tajam," papar Airlangga Hartarto di iNews Tower, Jakarta, Kamis (30/6/2022). Selain Airlangga, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meraih The Best Public Institution in Health Issues Handling: Budi Gunadi Sadikin, lalu The Best Public Institution in Economic Recovery diserahkan kepada Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia. Sementara itu, The Best Public Institution In Social Welfare Enhancement diraih Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diberikan kepada Sandiaga Uno. Sandiaga mendedikasikan penghargaan ini untuk para pelaku usaha ekraf di Tanah Air. "Saya dedikasikan untuk 34 juta masyarakat Indonesia di sektor parekraf. Insya Allah kita akan segera pulih dan mampu bangkit menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya," kata Menparekraf Sandiaga.