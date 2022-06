JAKARTA - iNews Maker Awards 2022 kembali digelar malam ini, Kamis (30/6/2022). Acara ini menganugerahkan beragam penghargaan kepada figur di pemerintahan maupun swasta.

Mengusung tema 'Advancing Dynamic Capabilities in Economic Rebound', iNews Maker 2022 terbagi ke dalam 7 kategori penghargaan, yakni The News Maker, The Best Public Institution, Innovation of Marketing, Product, and Services, Innovation of Operation and Supply Chain, dan nnovation of Human Capital and Organization Development.

Selanjutnya, ada Innovation of CSR and Community Development, serta Special Award of Outstanding Performance. Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menuturkan, agenda ini kembali digelar untuk memberikan apeesiasi kepada para pihak yang telah memberikan inspirasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"iNews Maker Award 2022 diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada yang lain, menjadi role model bagi pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini," tutur Hary Tanoe, Kamis (30/6/2022).

Tak lupa, pria yang karib disapa HT memberikan ucapan selamat kepada para peraih penghargaan.

"Selamat kepada para pemenang iNews Maker Award 2022," jelasnya.

Berikut ini daftar lengkap peraih penghargaan iNews Maker 2022:

1. The News Maker: Airlangga Hartarto.

2. The Best Public Institution:

A. The Best Public Institution In Health Issues Handling: Budi Gunadi Sadikin Kementerian Kesehatan.

B. The Best Public Institution In Economic Recovery:

Kementerian Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia.

C. The Best Public Institution In Social Welfare Enhancement:

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.

3. Outstanding Public Institution:

A. The Most Popular State Institution : ST Burhanuddin Kejaksaan RI.

B. Fast And Responsive Government Public Relation : Kementerian Pertahanan diwakilkan Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

D. Integrated, Holistic Stunting Prevention : Hasto Wardoyo Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

4. Innovation Of Marketing, Product And Services :

A. Sustainability Global Bonds :

- Reynaldi Hermansjah PT Indonesia Infrastructure Finance

- Kartu Emas Pegadaian PT Pegadaian : Damar Latri - Direktur Utama PT Pegadaian

- Indonesia Medical Tourism Board Pt Bundamedik, Tbk : Nurhadi Yudiyantho - Managing Director PT Bundamedik, Tbk.

- Digital Housing Ecosystem : PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk HARU KOESMAHARGYO - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara.

B. Progressive International Market Expansion : - PT Bank Syariah Indonesia, Tbk - New BNI Mobile Banking : PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk YB Hariantono Direktur IT dan Operasi Bank BNI - Kur Digital : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 5. Innovation Of Human Capital And Organization Development: - Hywork Arrangement - Joni Raini - Human Resources Director Bank Cimb Niaga, Tbk - Accelerated Human Capital Transformation : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Agus Dwi Handaya Hadir - Direktur Kepatuhan Dan Sdm Bank Mandiri (Persero), Tbk. 6. Innovation Of CSR And Community Development: - Indosat Ooredoo Hutchison Digital Camp (Idcamp) : PT Indosat, Tbk, Vikram Sinha - President Director & Chief Executive Officer PT Indosat. - Integrated Community Development Initiatives : Regina Panontongan - Head Of Media Relations PT Astra International, Tbk - Integrated CSR Program PT Transkon Jaya, Tbk Ferialdy Bahar - Chief Supply Chain Officer PT Transkon Jaya, Tbk - Integrated CSR Stategy For Briliant Tourism Village Development : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk : Fita Arisanti - Senior Vice President (Micro Business Development Division Head) Bank BRI. 7. Special Awards Of Outstanding Performance A. Excellent Local Government Financial Management : Mochamad Ridwan Kamil, Pemprov Jawa Barat B. Excellent Local Government Administration: Pemkab Kebumen Arif Sugiyanto. C. Public Services In The Time Of Pandemic Transition Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro. D. Excellent Operation And Supply Chain Management PT Pupuk Indonesia (Persero) Arif Fauzan. E. Strategic Innovative Corporate Leader : PT Pertamina International Shipping : Roberth Mv Dumatubun – Pjs Corsec PT Pertaminan International Shipping. F. Contribution For UMKM Development PT PERMODALAN Nasional Madani Arief Mulyadi - Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani. G. Excellent Corporate Transformation In Financial Industry PT Indonesia Financial Group : Robertus Bilitea - Direktur Utama PT Indonesia Financial Group H. Distinguished Leadership And Service PT Gravel Teknologi Indonesia Georgi Putra I. Buy Now Pay Later Akulaku Finance Indonesia Efrinal Sinaga Presiden Direktur.