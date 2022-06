JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dinobatkan sebagai The Best Institution in Social Welfare Enhancement dalam ajang iNews Maker Awards 202 2 yang digelar di Jakarta, Kamis (30/6/2022). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Menparekraf Sandiaga Uno.

Di mana, predikat itu diberikan iNews kepada lembaga yang memiliki kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia dengan melahirkan inovasi-inovasi terbaik, terkhusus pada bidang ekonomi.

Sandiaga menghaturkan penghargaan ini didedikasikan kepada para pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata Indonesia yang jumlahnya mencapai 34 juta. "Saya dedikasikan penghargaan ini untuk 34 juta masyarakat Indonesia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," tutur Sandi, Kamis malam.

Tak hanya itu, dirinya berharap ke depannya ekonomi Indonesia akan kembali bangkit. Dia pun memastikan peluang kerja akan dibuka seluas-luasnya.

"Insya Allah kita akan segera pulih dan kita akan buka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya," ujarnya.

Di kesempatan itu, Sandi juga memberikan pantun. Adapun pantun tersebut menggambarkan semangatnya membangkitkan perekonomian Indonesia.

"Borobudur adanya di Jawa Tengah, Destinasi prioritas Danau Toba di Sumatera Utara. Eh gays pariwisata semakin meriah, dengan ekonomi kreatif kita buat masyarakat sejahtera," ujarnya.

Tak hanya Kemenparekraf, iNews Maker turut memberikan penghargaan lain kepada Kementerian Investasi/BKPM. Predikatnya adalah The Best Institusion in Economic Recovery.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalila. Bahlil menghaturkan terima kasih kepada Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan dewa juri yang telah memberi lembaganya penghargaan.

"Saya ucapkan terimakasih bnyk. Kpd Hary Tanoe, mudah-mudahan jurinya tidak subjektif dalam memberikan penilaian," kata Bahlil.

Dirinya mengakui, untuk menjaga iklim investasi yang sehat dalam masa pandemi tidaklah mudah. Sebab, masalah ini tak hanya menyerang Indonesia, namun menyebar ke seluruh dunia. "Tetapi di bawah kepemimpinan bapak Presiden (Joko Widodo) kita mampu melalui sedikit tahap demi tahap," jelasnya. Sementara itu, di kategori The News Maker dalam ajang ini diberikan kepada Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Sebagai informasi, malam penganugerahan ini mengusung 'Advancing Dynamic Capabilities in Economic Rebound'. Sedikitnya, terdapat 7 kategori penghargaan, yaitu The News Maker, The Best Public Institution, Innovation of Marketing, Product, and Services, Innovation of Operation and Supply Chain, Innovation of Human Capital and Organization Development, Innovation of CSR and Community Development, dan Special Award of Outstanding Performance.