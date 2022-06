JAKARTA – Publik dikejutkan dengan berita penganiayaan yang diduga melibatkan aktor laga Iko Uwais. Kasus yang menyeret suami penyanyi Audi ini kini ditangani oleh Polres Bekasi Kota.

Dari hasil gelar perkara, polisi telah menaikkan kasus tersebut ke tingkat penyidikan. Bagamana nasib Iko Uwais? Akankah kasus Iko Uwais akan sampai pengadilan? Apakah Iko Uwais akan masuk penjara? Pantau terus News RCTI+.

Kasus dugaan penganiyaan yang melibatkan aktor laga Iko Uwais memasuki babak baru. Polres Bekasi Kota menaikkan status perkara pengeroyokan yang menyeret Iko Uwais ke tingkat penyidikan. Peningkatan status perkara ini merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik pada Rabu, 22 Juni 2022.

“Status perkara penganiayaan atau pengeroyokan atas nama pelapor RD sudah kita tingkatkan menjadi penyidikan,” ungkap Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota, Kompol Ivan Adhitira pada Kamis (23/6/2022).

Dengan status ini, polisi telah menemukan unsur-unsur pidana yang terdapat pada Pasal 170 KUHP dalam proses penyelidikan. Peningkatan status perkara ini juga ditandai dengan ditemukannya dua alat bukti baru.

“Beberapa barang bukti kita amankan seperti surat visum et repertum, kemudian handphone dari istri korban yang dalam kondisi sudah hancur,” ucapnya.

Sebelumnya, polisi sudah memeriksa pelapor, Iko Uwais beserta istrinya penyanyi Audi untuk mendapatkan keterangan dari mereka.

Iko Uwais tak tinggal diam. Pada 14 Juni, Iko Uwais juga telah melaporkan balik Rudi dan istrinya, Vitria Mahardika Inda ke Polda Metro Jaya. Iko melaporkan keduanya dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Meski begitu, pihak Iko Uwais masih membuka pintu damai atas kasus tersebut.

Seperti diberitakan, Iko Uwais dan saudaranya Firmansyah terlibat dalam dugaan kasus pemukulan terhadap seorang pria bernama Rudi pada 11 Juni lalu. Iko Uwais dipolisikan terkait dugaan penganiayaan. Laporan dibuat pelapor di Polres Metro Bekasi Kota.

Pihak Rudi mengklaim perseteruannya berawal dari ditagihnya Iko soal kekurangan bayar atas kontrak kerja yang dilakukan mereka. Namun, pihak Iko mengklaim bahwa penyerangan dilakukan karena Iko berusaha membela diri.

Melalui kuasa hukumnya, Leonardus Sagala, Iko Uwais menceritakan kronologinya. Dia mengatakan, Rudi telah memutarbalikkan fakta. Menurutnya, bukan Iko yang tidak membayar, namun Rudi yang tidak menyelesaikan kewajibannya sebagai penyedia jasa interior.

Kejadian ini telah menarik perhatian public karena Iko Uwais merupakan aktor yang cukup terkenal. Siapa tidak kenal Iko Uwais? Salah satu aktor laga paling hits saat ini yang dimiliki Indonesia.

Bukan hanya di Tanah Air, aktor yang berlatar belakang pencak silat tersebut juga berkibar di ranah internasional. Mengawalinya dengan film Merantau, kini suami penyanyi Audi ini sudah mengantongi sejumlah pengalaman bermain bersama bintang-bintang Hollywood.

Sejumlah peran di film-film berkelas Hollywood yang pernah diikuti Iko Uwais diantaranya Berandal, Star Wars: The Force Awakens, Man of Tai Chi, Triple Threat, Beyond Skyline, dan Mile 22.

Sebelumnya, Iko Uwais juga sukses dalam membintangi film the Raid. Dengan kata lain, kiprah Iko Uwais di dunia akting sudah tidak diragukan lagi. Dia bermain film bersama aktor seperti Keanu Reeves, Mark Wahlberg, Frank Grillo, dan lainnya.

Yang paling gres, aktor berdarah Betawi ini juga diajak bergabung dalam proyek film besar Hollywood, The Expendables 4. Di Film tersebut, Iko Uwais akan beradu akting dengan bintang-bintang dunia seperti Sylvester Stallone, Jason Statham, hingga Dolph Lundgren.

Terlepas dari ketenarannya di dunia film, Iko Uwais kini sedang dilaporkan kasus dugaan penganiayaan. Bagaimana kelanjutan kasusnya? Bagaimana nasib Iko Uwais selanjutnya? Akankah mereka akan berdamai? Simak terus perkembangannya di News RCTI+.

