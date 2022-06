JAKARTA - Sejumlah warga negara Indonesia memutuskan untuk pindah status kewarganegaraan lantaran berbagai hal. Ada yang ingin mengejar karier, ada pula yang mengikuti kewarganegaraan suaminya. Berikut adalah WNI yang pindah kewarganegaraan karena berbagai hal.

Anggun C. Sasmi

Penyanyi papan atas Indonesia, Anggun Cipta Sasmi, memutuskan untuk melepaskan status WNI dia dan menjadi warga negara Prancis pada 1994. Melansir Okezone, Anggun mengganti kewarganegaraannya lantaran tidak mendapat bantuan dari pemerintah Indonesia terkait pengembangan kariernya.

Diketahui saat itu, Anggun sudah menjadi penyanyi bertaraf internasional yang sangat cemerlang. Dirinya mengaku sempat meminta bantuan soal pengurusan visa, namun tidak diberikan.

Tony Gunawan

Peraih medali emas Olimpiade Sydney 2000, Tony Gunawan, memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat (AS) di tahun 2002 untuk bermain dan menjadi pelatih di Orange County Badminton Club. Sebab, diketahui AS tidak memiliki tim nasional bulu tangkis.

Dia baru memutuskan untuk mengganti kewarganegaraannya menjadi warga negara AS di tahun 2011. Keputusannya itu tidak melunturkan kecintaannya kepada Indonesia. Tony mengaku tetap rindu akan tanah kelahirannya ini.

Mia Audina

Mia Audina, mantan pemain bulu tangkis Indonesia di nomor tunggal putri, juga memutuskan untuk mengganti kewarganegaraannya menjadi warga negara Belanda. Perempuan kelahiran Jakarta, 22 Agustus 1976 itu resmi menjadi warga negara Belanda di tahun 2000 lantaran mengikuti suaminya. Rupanya, bukan hanya faktor itu saja yang membuat Mia melepas status WNI-nya.

Melansir Sportstars.id, Mia mantap pindah ke Belanda lantaran banyak hal. Salah satunya adalah karena sang ibu yang telah meninggal dunia. Mia diketahui selalu bermain bulu tangkis untuk ibunya. Saat sang ibu berpulang, Mia memilih untuk hijrah ke lingkungan baru yang membuatnya terhindar dari kesedihan.

Kristania Virginia Besouw

Kristania Virginia Besouw pertama kali dikenal lewat ajang Miss Indonesia 2006, mewakili Sulawesi Utara. Lama tak terdengar kabarnya, perempuan yang akrab disapa Kristy itu ternyata sudah pindah kewarganegaraan ke AS dan bergabung dengan US Army pada 28 Oktober 2014.

Sebelumnya, Kristy menikah dengan Fray Piay, seorang lulusan kedokteran asal Kansas, AS pada 2007. Untuk mendapatkan status kewarganegaraannya, Kristy masuk militer melalui MAVNI atau Military Accesion Vital to the Nation Interest program. Ia resmi menjadi warga negara AS setelah 2 tahun mengikuti program.

