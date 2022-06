JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana beserta rombongan terbatas berangkat menuju Kyiv di Ukraina tepat pada pukul 21.15 waktu setempat, Selasa, 28 Juni 2022. Jokowi naik kereta api dari peron 4 Stasiun Przemysl Glowny di Kota Przemysl, Polandia.

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana menggunakan Kereta Luar Biasa yang disiapkan Pemerintah Ukraina, sebagaimana digunakan pula oleh pemimpin negara yang berkunjung ke Ukraina beberapa waktu lalu.

Dari dokumentasi yang dibagikan, terlihat Jokowi dan rombongan didampingi Paspampres dan pasukan pengamanan lainnya. Jokowi juga membawa beberapa kotak bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk rakyat Ukraina. Kotak tersebut bertuliskan "Indonesia humanitarian aid to the people of Ukraina".

Presiden dan rombongan diperkirakan tiba di Kyiv Ukraina keesokan harinya. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(erh)