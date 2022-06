JAKARTA - Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman menyoroti adanya hal tidak biasa pada perjalanan pesawat yang ditumpangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Iriana Jokowi menuju ke Jerman.

Gerry melihat Garuda Indonesia dengan kode penerbangan GIA-1 yang ditumpangi Presiden Jokowi beserta rombongan itu tampak sempat berputar diperbatasan Iran dan Turki. Hal tersebut berdasarkan bisa data dari situs resmi flightradar24.

Meski begitu, pesawat yang ditumpangi Presiden Jokowi dan rombongan tiba dengan selamat di Munich International Airport, Munich, Jerman, Minggu 26 Juni 2022.

Menanggapi itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan berputarnya pesawat yang ditumpangi Presiden Jokowi dikarenakan waktu tiba yang lebih cepat.

"Hal itu berkaitan dengan waktu ketibaan di Munich, Jerman, dimana pesawat GIA-1 diperkirakan tiba lebih cepat dari slot waktu yang disediakan," ujar Bey saat dikonfirmasi, Senin (27/6/2022).

Bey menjelaskan agar kedatangan pesawat GIA-1 yang ditumpangi Presiden Jokowi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pilot melakukan holding guna menyesuaikan waktu ketibaan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan.

"Dan hal itu sudah dikomunikasikan dan disetujui Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tonny Harjono yang turut serta dalam penerbangan tersebut," jelasnya.

"Ok, can someone tells me what was going on here? It's carrying the #president... things like this raises questions... why the 360 turn? (Oke, bisakah seseorang memberi tahu saya apa yang terjadi di sini? Ini membawa presiden... hal seperti ini menimbulkan pertanyaan... kenapa berputar 360?)," tulis Gerry melalui akun Twitternya @GerryS pada Minggu 26 Juni 2022.