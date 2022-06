TAK terasa! Tinggal 3 hari lagi, salah satu program awarding paling bergengsi, iNews Maker Awards 2022 akan kembali digelar, tepatnya pada 30 Juni 2022.

Melihat kondisi pada masa sekarang yang semakin membaik, kita telah berhasil bertahan dengan melahirkan inovasi-inovasi positif untuk membawa perubahan yang lebih baik.

Salah satunya, dengan memasuki peralihan dari pandemi menuju endemi. Penghargaan bergengsi ini layak dianugerahkan kepada insan ataupun lembaga swasta dan pemerintah yang telah berperan aktif dengan memberikan kontribusi positif untuk masyarakat Indonesia terkhusus dalam misi meningkatkan kembali perekonomian.

Oleh karena itu, iNews Maker Awards 2022 kembali hadir dengan mengusung tema “Advancing Dynamic Capabilities in Economic Rebound”.

Dengan menghadirkan beberapa penghargaan terbaik ke dalam 7 kategori, yaitu The News Maker, The Best Public Institution, Innovation of Marketing, Product, and Services, Innovation of Operation and Supply Chain, Innovation of Human Capital and Organization Development, Innovation of CSR and Community Development, dan Special Award of Outstanding Performance.

Malam puncak penghargaan iNews Maker Awards akan dihadiri Hary Tanoesoedibjo selaku Chairman MNC Group dan para dewan juri. Tak hanya itu, ajang ini juga akan dimeriahkan oleh sejumlah bintang tamu spesial dan host-host seru yang siap memandu jalannya acara. Saksikan malam puncak penghargaan iNews Maker Awards 2022, “Advancing Dynamic Capabilities in Economic Rebound”, 3 hari lagi (Kamis, 30 Juni 2022) pukul 21.00 WIB, hanya di iNews. Selain itu, juga dapat disaksikan melalui aplikasi RCTI+ dan www.rctiplus.com.