JAKARTA - Mahathir Mohamad mempunyai nama lengkap Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Ia lahir pada 10 Juli 1925 di Alor Setar, Malaysia.

Ia merupakan dokter sekaligus politikus yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia ke-4 dengan masa jabatan lima tahun, yakni dari 5 Maret 1976 - 16 Juli 1981.

Ia kembali dipercaya sebagai Perdana Menteri pada 10 Mei 2018. Namun, kurang dari dua tahun, yakni pada 1 Maret 2020, Mahathir meletakkan jabatannya akibat tekanan yang terjadi dalam internal partainya. Tak lama, ia juga dikeluarkan dari partai yang ia dirikan.

Ia lahir dari pasangan Mohammad Iskandar dan Wan Tempawan Wan Hanapi. Mahathir Mohammad menempuh pendidikan awalnya di Sekolah Melayu Seberang Perak, Alor Setar, Kedah.

Ia lantas melanjutkan studinya di Government English School yang sekarang bernama Perguruan Tinggi Sultan Abdul Hamid, Alor Setar pada tahun 1932. Dengan kegigihannya, ia melanjutkan pendidikan tinggi jurusan kedokteran di Sekolah Tinggi Ilmu Kedokteran Raja Edward VII di Singapura.

Mahathir Mohamad rupanya juga aktif dalam kegiatan menulis. Ia menggunakan nama pena ‘Che Det’ dan menulis sejumlah artikel.

Salah satu artikelnya pernah terbit di surat kabar The Straits Times di Singapura pada 20 Juli 1947, dengan judul ‘Malay Women Make Their Own Freedom’.

Pada tahun 1956, Mahathir menikahi Siti Hasmah Mohamad Ali. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai tujuh orang anak. Selain sebagai politikus, Mahathir juga dikenal sebagai pendiri Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).

Bersama rekannya, Muhyiddin Yassin, ia mendirikan partai tersebut di tahun 2016. Mahathir Mohamad lantas menjadi ketua umum partai tersebut dan sempat berhenti karena menjabat kembali sebagai perdana menteri Malaysia pada tahun 2018.

Setelah kehilangan dukungan dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia dan diberhentikan dari keanggotaan partai Bersatu, Mahathir tidak tinggal diam.

Ia kembali membangun partai politik berlandaskan etnis Melayu bernama Partai Pejuang Tanah Air (Pejuang). Selain menjadi Perdana Menteri, Mahathir Mohamad juga pernah mendapat sejumlah kedudukan di kementerian.

Di antaranya, ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri. Ia juga sempat menjabat sebagai Menteri Pendidikan setelah Menteri Pendidikan Maszlee Malik mengundurkan diri pada 2 Januari 2020.

Selain itu, Mahathir sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok ke-21 dengan masa jabatan 20 Februari 2003 hingga 30 Oktober 2003.

Saat ini, Mahathir masih berkiprah di bidang politik. Namun, sejumlah permasalahan medis menghambat kegiatannya tersebut. Pada awal Januari 2022, ia sempat menerima perawatan medis terkait kondisi jantungnya di Institut Jantung Negara (IJN) selama enam hari.

Di akhir Januari 2022, ia kembali dilarikan ke IJN dan dirawat di unit perawatan koroner. Kemudian pada tanggal 5 Februari 2022, ia dinyatakan pulih namun masih harus menjalani proses rehabilitasi.