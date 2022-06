KEMBALI hadir! iNews akan menggelar salah satu program awarding bertajuk iNews Maker Awards 2022, 7 hari lagi, tepatnya pada 30 Juni 2022 dengan mengusung tema “Advancing Dynamic Capabilities in Economic Rebound”.

Penghargaan bergengsi ini akan dianugerahkan kepada insan ataupun lembaga swasta dan pemerintah yang telah berperan aktif dengan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia, terutama di masa peralihan dari pandemi menuju endemi dan terkhusus pada bidang ekonomi.

Terbagi ke dalam 7 kategori penghargaan, mulai dari The News Maker yang merupakan apresiasi kepada figur di pemerintahan atau swasta yang sukses menjadi sumber pemberitaan. Lalu, The Best Public Institution, diberikan kepada lembaga publik terbaik, dan Innovation of Marketing, Product, and Services merupakan apresiasi bagi perusahaan atau organisasi yang berinovasi dalam menjalankan fungsinya di bidang pemasaran, produk, dan pelayanan.

Selanjutnya, ada Innovation of Operation and Supply Chain yang diberikan kepada pihak-pihak yang telah berinovasi untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan. Innovation of Human Capital and Organization Development yaitu bagi organisasi atau perusahaan yang sukses dalam pengembangan sumber daya manusia dan organisasi.

Adapula, Innovation of CSR and Community Development sebagai apresiasi bagi pengembangan perusahaan dan komunitas. Terakhir, Special Award of Outstanding Performance sebagai penghargaan khusus kepada figur tertentu yang berhasil menginspirasi dan memberikan performa yang luar biasa.

Saksikan malam puncak penghargaan iNews Maker Awards 2022, “Advancing Dynamic Capabilities in Economic Rebound”, 7 hari lagi (Kamis, 30 Juni 2022) pukul 21.00 WIB, hanya di iNews. Selain itu, juga dapat disaksikan melalui aplikasi RCTI+ dan www.rctiplus.com.

(qlh)