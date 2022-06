JAKARTA - Seorang istri menumpahkan rasa kesalnya di sosial media. Pasalnya, suami yang diharapkan hadir disaat dia melahirkan anaknya, malah asyik berselingkuh.

Bahkan, saat diminta untuk mengadzankan buah hati mereka yang baru lahir tersebut, sang suami tidak merespons. Dia malah mengabaikan pesan singkat istrinya tersebut hingga berjam-jam lamanya. Padahan si suami hanya diminta untuk video call.

Kisah pilu ini diunggah oleh akun TikTok @_nabielaa.maaseh. Dia pun menampilkan pesan singkat yang dikirimnya kepada sang suami, dengan tanpa balas tersebut.

"Minta tolong video call ya adzankan baby nanti. Itu saja saya minta biarlah dia dengar suara ayahnya dulu," tulis Nabila kepada suaminya.

Mendapati pesan singkatnya tak kunjung berbalas, Nabila pun terenyuh. Dia pun berjanji tidak akan pernah membiarakan anaknya betemu sang ayah yang dipanggilnya Baba tersebut.

"Tak apalah kalau baba tak mau tahu soal saya. saya tak ingin jumpa baba lagi.Saya tak akan cari baba lagi. Pergilah hidup dengan selingkuhan baba, buatlah anak di luar nikah banyak-banyak, Assalamualaikum," lanjut Nabila.

Sementera itu, Nabila mengaku bahwa hubungan rumah tangganya dengan suami memang tidak baik. Dia merasa bahwa suaminya memang memiliki sifat yang buruk.

Bahkan, sikapnya terlalu acuh, sehingga dalam hubungan yang telah dia jalin selama ini dia kerap mengemis perhatian dari suaminya tersebut.

"Saya dari awal mengandung sampai melahirkan anak saya seperti seorang pengemis sedangkan saya ni seorang isteri. Cuma minta perhatian suami," ujarnya.

Puncak keacuhan sang suami adalah ketika anaknya lahir. Tak ingin hubungan yang tak baik ini berlanjut, Nabila pun akhirnya memutuskan untuk berpisah.

Kisah pilu Nabila ini pun kemudian viral dan mendapat simpati dari warga net. Banyak dari warga net yang berkomentar memberikan dukungan dari langkah Nabila untuk meminta cerai.

"Nanti kalau ex husband datang minta rujuk, plis jangan sis. carilah kebahagiaan sis dgn anak. you deserve better," tulis @nrchyaiman.

Nada yang sama juga ditulis oleh akun @mrsnanako, "sedihnya saya baca. semoga awak temui kebahagiaan 1 hari nanti dengan org yg betul. in sha aallah," tulisnya.