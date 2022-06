JAKARTA - Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) mencermati bahwa Kekuatan permainan keamanan (security game power) dan kekuatan ekonomi global dalam transisi hegemonik yang sedang berlangsung saat ini akan berdampak pada kemungkinan perubahan dalam tatanan dunia internasional.

Kondisi tersebut akan memunculkan tantangan dalam mempertahankan status quo dan kebangkitan para revisionis ketika menggunakan kekuatan maritim dalam rangka mempertahankan sumber daya dan teknologi untuk kekuasaan.

“Upaya untuk menaklukkan kekuatan multipolar tidak dapat dihindari yang menyebabkan hegemoni tidak mampu membangun stabilitas global,” tulis keterangan Lemhanas RI yang diterima redaksi, Jumat (17/6/2022).

Selagi kompetisi kekuatan tetap berlangsung pada isu-isu kemaritiman, masa depan geo-maritim tentu sangat relevan untuk dibicarakan. Sistem global yang didorong oleh kepentingan hegemoni di era transisi norma perdagangan dan ekonomi telah memunculkan perkembangan teknologi untuk mempertahankan kekuasaan yang dipicu oleh munculnya negara-negara kontra hegemoni. Mencermati hal di atas, muncul pertanyaan mendasar “Bagaimana menavigasi geopolitik maritime sebagai sebuah prasyarat mendasar untuk membangun stabilitas global dalam dunia yang aman dan sejahtera?”

Mencermati hal di atas, Lemhannas RI akan menyelenggarakan the 6th Jakarta Geopolitical Forum “Geo-Maritime: Chasing the Future of Global Stability” pada 25 sampai dengan 26 Agustus 2022 dengan menghadirkan para ahli geopolitik dari berbagai negara. Terdapat tiga tema yang akan diangkat yaitu:

(1) Maritime defense and security in dynamic uncertainties;

(2) Geo-maritime political economy: generating growth, sustaining resource, and gaining power;

(3) Advancing maritime technology in geo-strategic context.

Lemhannas RI mengajak generasi muda berdiskusi dalam the 6th Jakarta Geopolitical Forum “Geo-Maritime: Chasing the Future of Global Stability” untuk membahas masa depan geopolitik Indonesia dan dunia.

Forum internasional ini bertujuan untuk menciptakan desain tata kelola hubungan antar actor geopolitik dalam mencapai keseimbangan kekuatan yang menjadi terbentuknya stabilitas global Adapun maksud diselenggarakannya forum internasional ini adalah untuk memahami konteks geo-maritim kontemporer yang mewarnai isu geopolitik yang sedang berkembangan maupun yang akan terjadi ke depan, serta mendalami makna inti masa depan geopolitik yang berbasis pada maritim dan pengaruhnya terhadap stabilitas global.