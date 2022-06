JAKARTA - Kesedihan mendalam masih dirasakan Camillia Laetitia Azzahra, adik Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril, paska pemakaman kakaknya di Desa Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin, 13 Juni 2022.

Wanita yang akrab disapa Zara ini bahkan, melukis wajah Eril mengenakan kacamata hitam. Coretan kanvas Zahra tersebut menjadi sorotan saat pemakaman.

Istri Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Atalia Praratya atau yang akrab dipanggil Atalia Kamil mengunggah momen saat Zahra memeluk peti Eril didalam mobil jenazah.

“Hati ibu mana yang kuat melihat anak gadisnya merindukan kakaknya,” tulis Atalia di Instagramnya, dikutip Selasa (14/6/2022).

Dalam poto yang diunggah Atalia, Zara berada di dalam mobil jenazah. Dia terlihat memeluk peti jenazah Eril yang ditutup kain berwarna hijau.

Atalia juga merepost, postingan Zara di akun instagramnya.

“one last hug. being your sister is the best gift that Allah has given me. Thank you my brother. thank you my best friend, thank you my mentor, thank you a eril, may you rest in love and see you soon” tulis@camilliazr

Masih kata Atalia, sepanjang perjalanan, Zara selalu memeluk peti Eril hingga sampai ke pemakaman di Cimauny.

"Saya melihat sendiri zara memeluk aa disepanjang perjalanan menuju ke pemakaman, sampai ia tertidur,"tutupnya.

Sontak, unggahan Atalia tersebut mendapat beragam komentar dari netizen. “Ya Allah kuatkan lah teteh zar,” sambung netizen lainnya. “Bismillah kuat, Teh Zara, Ibu & sekeluarga,” frisca_clari**