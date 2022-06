JAKARTA - Kekasih Emmeril Kahn Mumtadz alias Eril, Nabila Ishma Nurhabibah menyampaikan rasa perhatian dan sayangnya kepada adik sang kekasih, Camillia Latetia Azzahra atau yang akrab dipanggil Zara.

Hal ini ia sampaikan melalui unggahan Instagram Story di akun pribadinya, Selasa (14/6/2022).

Terlihat, Nabila Ishma mengunggah ulang foto Zara yang tengah memeluk peti jenazah Eril.

"Ade aku sayang" tulis Nabila.

Diketahui, unggahan Zara yang tengah memeluk peti jenazah Eril merupakan pesan perpisahan sang adik kepada kakak sulungnya tersebut.

Dalam keterangan fotonya, Zara menyebutkan bahwa momen tersebut adalah pelukan terakhirnya untuk sang kakak.

"one last hug

being your sister is the best gift that Allah has given me

thank you my brother

thank you my best friend

thank you my partner

thank you my mentor

thank you a eril

may you rest in love and see you soon." tulis Zara di keterangan fotonya.

Unggahan ini kemudian mendapatkan simpati yang banyak dari para netizen.

Tak sedikit dari mereka yang mendoakan dan memberikan kekuatan untuk Zara melalui komentar-komentar.

"Bismillah kuat dan tabah ya neng zara. A Eril pasti jg bangga punya adek cantik, pinter, kuat kaya Neng Zara" tulis akun @

bbckidswear.

"etap semangat neng zara. Lanjutkan kebaikan a eril. Insha allah a eril husnul khatimah." tulis akun @pipin7784.

"Semangat zaraa, A eril sudah tenang dan bahagia disana" tulis akun @ditadwira.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, jenazah Eril yang sudah ditemukan di Bendungan Engelhade beberapa waktu yang lalu kini sudah dimakamkan di pemakaman keluarga yang terletak di Desa Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (13/6/2022).

Ungkapan duka cita dan untaian doa untuk Eril terpantau masih mengalir hingga sekarang.