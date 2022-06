JAKARTA- Selama prosesi pemakaman Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril di Desa Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (13/6), lukisan wajah Eril mengenakan kacamata hitam menjadi sorotan.

Pasalnya, lukisan ini selalu dibawa oleh sang adik, Cammilia Laetitia Azzahra atau Zahra. Ternyata lukisan tersebut dibuat oleh Zahra khusus untuk Eril sebagai persembahan terakhir.

Putri Ridwan Kamil dan Atalia Praratya mengucapkan terima kasih kepada Eril lantaran sudah menjadi kakak yang baik baginya.

"I dedicate this painting for my dear brother,(Lukisan ini kupersembahkan untuk saudaraku tersayang)," tulisnya dalam sebuah video di TikTok, dikutip, Selasa (14/6/2022).

Zahra juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Eril karena sudah menjadi kakak dan sahabat yang baik baginya. Bagi Zahra, Eril adalah sosok kakak yang membimbingnya dalam menjalani kehidupan.

"Terima kasih telah menjadi kakak terbaik di seluruh dunia, karena telah menjadi sahabatku yang mendengarkan dan bercanda, dan telah menjadi mentorku dalam hidup. aku mencintaimu selalu, semoga kamu beristirahat dalam cinta A Eril," tulisnya.

"Sampai jumpa lagi, A. Selamat Jalan Eril," tulisnya.

Sekadar diketahui, semasa hidupnya Eril sempat memiliki keinginan untuk menemani adiknya yang hendak kuliah di luar negeri.

Hal ini diungkapkan Eril dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @xposureyoutube. Dalam video yang memperlihatkan Eril sedang diwawancara tersebut, ia mengaku ingin jeda waktu sebelum ambil kuliah S2 dengan bekerja. Menurutnya itu adalah rencana dia dan keluarga, mengingat sang adik, Camillia Latetia Azzahra atau yang akrab dipanggil Zara akan kuliah di luar negeri dengan syarat harus ada yang menemani. Di situlah Eril sebagai putra sulung dan kakak Zara yang bertanggung jawab untuk menemani adik perempuannya untuk kuliah di luar negeri.