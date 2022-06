JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali mengucap syukur ketika jenazah putra sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz alias Eril akan segera kembali ke Tanah Air.

Ia mengunggah foto saat dirinya masih bersama dengan Eril di Instagram Story-nya, Sabtu (11/6/2022).

"Si anak sholeh ganteng ini akhirnya kembali pulang. Alhamdulillah" tulis Ridwan Kamil di keterangan fotonya tersebut.

Diketahui, Ridwan Kamil telah menyiapkan tempat makam khusus dan indah untuk mendiang sang putra.

Desain tersebut ia unggah juga di akun Instagram-nya di hari yang sama.

Ridwan Kamil mengatakan bahwa makam Eril nantinya akan berada di sebelah masjid yang juga ia desain dan bangun serta diberi nama seperti putranya.

"Dear Eril,

Sudah aku siapkan sebuah tempat yang istimewa.

Sudah aku desainkan sebuah rumah akhirmu yang indah.

Di sebelah sungai kecil, dengan pemandangan gunung dan pesawahan yang hijau permai.

Dear Eril,

Rumah akhirmu berada di sebelah masjid.

Masjid yang bertempat di kampung ibumu.

Masjid yang didesain dan sedang dibangun ayahmu.

Dan yang terpenting, Masjid ini dinamai seperti namamu.

Masjid Al Mumtadz.

Yang artinya “terbaik”.

“Terbaik” adalah caramu menjalani hidup di dunia fana ini.

Tidak sia-sia kami pilihkan nama penuh doa itu untukmu.

Eril, today is Saturday.

It is a good day to go home." tulis Ridwan Kamil di keterangan unggahan Instagram-nya mengenai desain makam Eril.