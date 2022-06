JAKARTA - Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai sosok yang humoris. Dia kerap melontarkan candaan yang membuat semua orang tertawa.

Humor ini juga menjadi alat Gus Dur untuk menyampaikan kritik. Gus Dur yang menertawakan dirinya sendiri justru mampu menyadarkan pejabat-pejabat negara untuk juga menertawakan dirinya sendiri.

Salah satunya adalah kisahnya seperti yang dikutip NU Online.

“Pak Harto dulu presiden new order. Pak Habibie, presiden in order, boleh juga out of order," kata Gus Dur.

“Lalu saya sendiri?”

“Saya presiden no order,” ucap Gus Dur.

