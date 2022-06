JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mendesain sendiri makam mendiang putra sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz alias Eril.

Ridwan Kamil menampilkan desainnya tersebut melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya @ridwankamil, Sabtu (11/6/2022).

Melalui keterangan videonya tersebut, Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa ia sudah menyiapkan tempat yang istimewa dan mendesainkan peristirahatan terakhir Eril dengan indah.

Apalagi ia menyebutkan bahwa makam Eril akan berada di sebelah sungai kecil dengan pemandangan gunung dan persawahan yang hijau permai.

Tak hanya itu, makam Eril juga akan berada di sebelah masjid yang bertempat di kampung ibunya dan juga didesain oleh dirinya.

Ridwan Kamil pun menamai masjid itu seperti nama Eril.

"Dear Eril, Sudah aku siapkan sebuah tempat yang istimewa. Sudah aku desainkan sebuah rumah akhirmu yang indah. Di sebelah sungai kecil, dengan pemandangan gunung dan persawahan yang hijau permai," tulis Ridwan Kamil.

"Dear Eril, Rumah akhirmu berada di sebelah masjid. Masjid yang bertempat di kampung ibumu. Masjid yang didesain dan sedang dibangun ayahmu. Dan yang terpenting, Masjid ini dinamai seperti namamu. Masjid Al Mumtadz,"

"Yang artinya "terbaik". "Terbaik" adalah caramu menjalani hidup di dunia yang fana ini. Tidak sia-sia kami pilihkan nama penuh doa itu untukmu. Eril, today is Saturday. It is a good day to go home." tutupnya.

Kembali, unggahan Ridwan Kamil di Instagram ini mendapatkan simpati yang banyak dari para netizen.

"MasyaAllah. yang terbaik untukmu, dari keluargamu, A Eril." tulis akun @9o44_tin.

"A Eril, MaaSyaa Allah banyak sekali yg bisa diteladani darimu." tulis akkun @widyagumiho.

"Khususon M emmeril mumtadz bin ridwan kamil.. alfatihah..." tulis akun @lailashiva.

Dikabarkan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyiapkan berbagai persiapan mulai dari pemulasaraan hingga pemakaman mendiang Eril.

Rencananya Eril akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada hari Senin (13/6/2022).

“Pemerintah Jawa Barat akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk Pak Ridwan Kamil,” ujar Wahyu Mijaya, Biro Adpim Pemprov Jabar, Jumat (10/6/2022).

Ridwan Kamil akan berangkat dari Bandara Bern, Swiss hari ini, Sabtu (11/6/2022) dan tiba di Banda Soekarno Hatta hari Minggu (12/6/2022).

“Rencananya, jenazah akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Kawasan Jalan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,” tutupnya.