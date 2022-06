JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akui dirinya yang mendesainkan rumah terakhir untuk putra sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz alias Eril.

Hal ini ia sampaikan melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @ridwankamil, Sabtu (11/6/2022).

Dalam videonya tersebut, Ridwan Kamil menampilkan prototipe dari makam Eril yang sudah ia gambar dan desain sebelumnya.

Pada gambar desainnya itu, terlihat makam Eril akan dikelilingi oleh tanaman-tanaman hijau dan pohon.

Menurut keterangan yang ditulis Ridwan Kamil, makam Eril akan berada di sebelah sungai kecil dengan pemandangan gunung dan persawahan yang hijau permai.

"Dear Eril, Saatnya kamu pulang ke negeri untaian doa. Ke negeri para Wali yang salah satunya adalah leluhurmu," tulis Ridwan Kamil.

"Dear Eril, Sudah aku siapkan tempat yang istimewa. Sudah aku desainkan sebuah rumah akhirmu yang indah. Di sebelah sungai kecil, dengan pemandangan gunung dan pesawahan yang hijau permai.

Ridwan Kamil juga mengungkapkan bahwa makam Eril akan berada di sebuah masjid yang bertempat di kampung ibunya dan sedang didesain serta dibangun dirinya.

Diketahui, masjid itu akan dinamai seperti nama Eril yaitu Masjid Al Mumtadz.

"Masjid Al Mumtadz. Yang artinya "terbaik". "Terbaik adalah caramu menjalani hidup di dunia fana ini. Tidak sia-sia kami pilih nama doa itu untukmu. Eril, today is Saturday. It is a good day to go home," tutup Ridwan Kamil.

Kembali lagi unggahan Ridwan Kamil ini meraih simpati dari para netizen.

"Mashaallah semoga Allah mudah kan proses kepulangan nya semudah engkau berbuat baik kepada org2 disekitar mu" tulis akun @nie_nays_haryani510.

"Peluk hangat untuk bapak dan ibu cinta.. doa kami selalu menyertai perjalanan a eril insya allah syahid" tulis akun @luchiew.

"Ya Allah sungguh sangat istimewa A ERIL bagimu sehingga semua orang yang gak mengenal nya pun ikut berdoa untuk nya,,,," tulis akun @ieta_husniah.

Dikabarkan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyiapkan berbagai persiapan mulai dari pemulasaraan hingga pemakaman mendiang Eril.

Rencananya Eril akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada hari Senin (13/6/2022).

“Pemerintah Jawa Barat akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk Pak Ridwan Kamil,” ujar Wahyu Mijaya, Biro Adpim Pemprov Jabar, Jumat (10/6/2022).

Ridwan Kamil akan berangkat dari Bandara Bern, Swiss hari ini, Sabtu (11/6/2022) dan tiba di Banda Soekarno Hatta hari Minggu (12/6/2022).

“Rencananya, jenazah akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Kawasan Jalan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,” tutupnya.