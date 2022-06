TRAVEL warning merupakan kebijakan suatu negara untuk memberikan informasi kepada warga negaranya terkait pertimbangan dan peringatan ketika ingin pergi atau sedang berada di luar negeri. Peringatan ini sering terdengar dengan alasan penularan virus Covid-19 yang dapat disebarkan melalui perjalanan dalam dan luar negeri.

Berikut daftar negara yang pernah memberikan travel warning ke Indonesia, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber pada Sabtu (11/6/2022) :

Arab Saudi

Baru-baru ini Arab Saudi melarang warga negaranya untuk berpergian ke Indonesia dan 15 negara lainnya. Larangan ini dikeluarkan Arab Saudi pada Mei 2022 untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Hal ini membuat sejumlah pihak kecewa. Terlebih lagi, travel warning tersebut dikeluarkan di tengah persiapan pelaksanaan haji.

Menanggapi kebijakan tersebut, Kementerian Luar Negeri berkomunikasi dengan pihak Arab Saudi untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Pada 7 Juni 2022, dikabarkan larangan bepergian warga Arab Saudi ke Indonesia telah dicabut. Mengutip dari Twitter Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia menyambut dengan baik keputusan otoritas Arab Saudi yang mencabut kebijakan larangan bepergian warganya ke Indonesia.

Amerika Serikat

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) atau Pusat Pengendalian Penyakit dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (AS) menerbitkan travel warning pada Januari 2022 kepada warganya yang hendak pergi ke Indonesia. Negeri Paman Sam melarang perjalanan yang bersifat tidak esensial. Hal ini untuk mengurangi risiko penyabaran Covid-19. Indonesia masih dianggap belum maksimal dalam menangani kasus Covid-19. Selain itu, AS meminta warganya tidak berkunjung ke wilayah Indonesia yang terjadi konflik dan demonstrasi.

Selain itu, Amerika Serikat pernah mengeluarkan travel warning pada 2019. Isinya, Amerika mewanti-wanti setiap warganya yang akan berpergian ke Indonesia, sebab adanya kekacauan besar di Timika dan Grasberg, Papua.

Malaysia Pada 2020, Malaysia melarang 23 negara dengan kasus Covid-19 di atas 150 ribu kasus untuk masuk ke negaranya. Salah satu negara yang dimaksud Malaysia adalah Indonesia. Saat itu, Malaysia menerapkan larangan kunjungan baik dari maupun ke Indonesia hingga batas waktu yang belum ditentukan. Australia Dikutip dari Kedutaan Besar Australia di Indonesia, Australia mengingatkan warganya agar merujuk ke situs smartraveller.gov.au untuk informasi terbaru seputar perjalanan ke luar negeri. Pada 2020, Australia juga mengumumkan telah melarang WNI untuk berkunjung negaranya. Hal ini disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Australia terkait penyebaran Covid-19 di Indonesia yang dianggap masih belum terkendali dengan baik. Australia juga pernah memperingati warga negaranya untuk meningkatkan kewaspadaan saat memutuskan berpergian ke Indonesia, pada 2019. Alasannya, pada waktu itu kerap terjadi kerusuhan setelah pilpres khususnya di ibu kota Jakarta. Kemlu Australia memberi tahu bahwasanya terdapat peningkatan risiko kekerasan, termasuk kemungkinan tindakan terorisme di Jakarta. (Diolah dari berbagai sumber/Almas Taqiyya/Litbang MPI)