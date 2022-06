JAKARTA - Jasad putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz alias Eril sudah ditemukan di Bendungan Engehalde, Bern, Swiss.

Ucapan syukur dan lega datang dari berbagai pihak, termasuk sang kekasih, Nabila Ishma Nurhabibah.

Melalui unggahan foto di Instagram-nya, ia menyampaikan perasaannya setelah jasad Eril akhirnya berhasil ditemukan.

Ia mengucap syukur dan terima kasih yang begitu banyak karena sosok Eril yang sangat berarti dan terus membuatnya bahagia.

Banyak sifat baik yang Nabila kenang melalui tulisannya di Instagram pribadinya, Jumat (10/6/2022).

"A Eril anak baik...Terimakasih sudah membuat aku bahagia selama ini. Terimakasih sudah dengan tulus memberikan perhatian dan kasih sayang bukan cuma untuk aku tapi juga keluarga aku" tulis Nabila di keterangan fotonya.

"Terimakasih untuk setiap pelajaran yang kamu kasih. Terimakasih juga selalu menguatkan aku disaat aku ragu dengan diriku sendiri,"

"Ril, Gaada satupun rasa sakit yang kamu tinggalkan, cuma ribuan kenangan manis yang akan selalu menjadi warna di hidup aku." tambahnya.

Ia melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan bahwa cara kepergian Eril sangat indah, mengingat dikabarkan ia meninggal dalam keadaan tersenyum dan wangi.

Nabila juga mengharapkan Eril berada di tempat yang terbaik dan pasti meraskan bahagia lagi.

Nabila juga mengungkapkan bahwa ia akan menepati janji untuk terus bahagia dan banyak senyum seperti permintaan Eril saat ia berulang tahun.

"Aku akan meneruskan kebaikan-kebaikan kamu dengan caraku ril. Aku gaakan berhenti selalu mendoakan kamu dari sini. Insyaalah aku kuat dan ikhlas karena banyak sekali yang mendoakan kamu ril," tulis Nabila.

"Sebentar lagi kita ketemu lagii rill. Setelah itu, kamu bisa pulang dengan tenang.. Insyaallah kita bisa bertemu lagi suatu saat nanti di syurga Allah.

Until we meet again, A eril..

I love you, always" tutupnya.

Unggahan ini pun kembali menerima simpati yang banyak dari para netizen.

"Deepest condolences ka, al-fatihah" tulis akun @ansellmaputri.

"gatau rasanya perasaan kamu sekarang gimana, tpi semoga selalu diberi ketabahan yaa" tulis akun @chloepixi.

"aamiin aamiin yaAllah, kak nabilaa we here for u. insyaAllah kak eril husnul khatimah kak" tulis akun @sunsetswing.