JAKARTA – Presiden RI Ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal dengan humor dan guyonannya yang kerap mengocok perut.

Salah satu kisah Gus Dur yang dilansir dari buku Mati Tertawa Bareng Gus Dur, menceritakan saat seorang pejabat yang diundang ke luar negeri. Selama kunjungan, pejabat itu dan istrinya dijamu makan malam.

Saat jamuan, seorang pramusaji bule menawarkan makanan pembuka kepada si nyonya pejabat: “you like salad, madame?”.

Salah dengar, si nyonya pejabat yang mengira ditanya tentang sholat menjawab dengan sedikit riya: “Oh sure, I like Salat five time a day. Shubuh, Dzuhur, Asyar, Maghrib and Isya.”

