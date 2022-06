JAKARTA - Ajang latihan dengan tajuk Maritime Security Desktop Exercie (MSDE) yang berlangsung kesebelas kalinya, telah resmi dibuka oleh Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksda Bakamla I Gusti Kompiang Aribawa. yang mewakili Kepala Bakamla RI, di Jakarta Pusat, Rabu 8 Juni 2022.

Di hari pertamanya ini, latihan difokuskan kepada pengantar United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Selanjutnya, pembahasan mendalam mengenai Hukum Laut langsung dikupas tuntas. Kegiatan ini turut menghadirkan para ahli di bidang Hukum Laut. Sebut saja Prof. Stuart Kaye selaku Director of the Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS) di Universitas Wolongong, Australia.

Selain itu, narasumber dan fasilitator lainnya juga didatangkan, seperti Dosen Universitas Wolongong Dr. Leonardo Bernard, perwakilan Maritime Border Command Daniel Arnold, Komandan Kolat Koarmada RI Laksma TNI Arief Badrudin, M.Mgt.Stud., dan Fungsional Diplomat, Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Kemlu RI Ahmad Almaududy Amri.

Kegiatan pelatihan internasional yang berlangsung hingga hari ini, Kamis (9/6/2022) merupakan hasil kerja sama antara Bakamla RI dengan Australia, dalam hal ini Maritime Border Command (MBC) dan Australia Border Force (ABF).

Pelatihan ini pun berhasil mendatangkan perwakilan peserta dari sejumlah negara tetangga. Terhitung dari 21 negara undangan, total 16 negara turut hadir melalui daring. Selain Indonesia, negara yang hadir adalah Australia, Bahrain, Banglades, Brunei Darussalam, Kamboja, Jepang, Maladewa, Papua Nugini, Flipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Turki, dan Vietnam.

Tidak hanya itu, sejumlah peserta turut hadir secara luring, terlebih lagi peserta dari stakeholder pemerintah Indonesia.

Sebelumnya, Deputy Commander MBC Claire Rees turut memberikan sambutannya. “Saya mengucapkan selamat datang, dan terima kasih atas antusias yang diberikan kepada acara MSDE di setiap tahunnya. Informasi, materi, dan berbagai pengalaman yang diberikan, merupakan pelajaran yang sangat berarti bagi peserta pelatihan”, ucap Commander Claire Rees.

Tidak hanya itu, Kedutaan Besar Australia juga sangat antusias terhadap kegiatan ini. “Saya selaku Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Australia di Jakarta, turut mendukung dan bersemangat akan kegiatan ini. Terlebih lagi kegiatan ini memberikan kajian mendalam dalam aspek keamanan dan keselamatan laut, serta Hukum Laut”, ucap Steve Scott dalam sambutannya. “Saya turut mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari MBC, ABF, dan Kedutaan Besar Australia yang terus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Bakamla RI, khususnya dalam penyelenggaraan berbagai pelatihan. Salah satunya pelatihan MSDE ini”, ucap Laksda Bakamla Kompiang yang hadir mewakili Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia.