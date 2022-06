JAKARTA - MNC Group melakukan audiensi bersama SOS Children's Villages di Sindo Auditorium, Gedung Sindo, Kebon Sirih, Jakarta Pusat Rabu (8/6/2022). Audiensi ini digelar dalam rangka visit media dan kerja sama antara dua belah pihak.

Audiensi ini dihadiri oleh jajaran Pemimpin Redaksi dari Sindonews.com Zen Teguh Triwibowo, Pemimpin Redaksi Okezone.com M. Budi Santosa, dan Wakil Pemimpin Redaksi Inews.id Maria Christina Malau, serta jajaran SOS Children's Villages dan MNC Group lainnya

SOS sendiri merupakan sebuah asosiasi lembaga non pemerintah yang fokus memberikan pengasuhan alternatif kepada anak-anak yang kehilangan orang tuanya di 136 negara di dunia.

SOS sendiri baru berdiri di Indonesia pada tahun 1972. Lembaga ini telah membantu anak-anak Indonesia di 11 kota yaitu Lembang, Jakarta, Semarang, Bali, Flores, Banda Aceh, Meulaboh, Medan, Bogor, Yogyakarta, dan Palu.

Deputy Director SOS Children's Villages Indonesia, Novita Tandjung mengatakan tujuan daripada audiensi ini untuk mengenal antara kedua belah pihak.

"MNC Sendiri sudah menjadi Partner SOS. Program-program kami ingin dikenal lebih dalam lagi oleh tim MNC, dan tidak hanya media saja, ada tim MNC Peduli dan lainnya, kita pikir bisa berkolaborasi jangka panjang lebih baik lagi," ujar Novita kepada MPI Rabu (8/6/2022).

Novita menjelaskan, SOS dan Unicef kelolaan PBB merupakan organisasi yang berbeda, tetapi memiliki konsep dan tujuannya yang sama untuk mengasuh anak-anak.

"SOS memang merupakan organisasi yang non profit yang tujuannya mengasuh anak-anak. We are two different organization yang punya sedikit konsep yaitu pengasuhan untuk anak," tambahnya.

Konsep dari SOS sendiri tujuannya untuk memberikan kenyamanan kepada anak-anak tersebut. Ia menuturkan, suasana tersebut dibentuk layaknya keluarga dalam sebuah rumah.

"Pendidikan anak diberikan masing-masing ibu asuh untuk anak-anaknya. Mereka (anak-anak) kita usahakan untuk masuk sekolah negeri di Indonesia ini, layaknya seperti orang biasa mereka ke sekolah sendiri, lalu mereka pulang ke rumah itu lagi. Ibu asuhnya terima raport nanti. Seperti biasa," jelasnya. Novita menjelaskan, lembaga ini membuat anak-anak seperti punya rumah dan keluarga. Tujuannya untuk menggantikan peran keluarga atau orang tua mereka yang sudah tiada atau berhalangan lain dalam mendidik anak-anak tersebut. "Intinya adalah mereka punya rumah dan keluarga yang tujuannya menggantikan orang tua mereka yang sudah enggak ada," tutupnya.