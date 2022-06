JAKARTA - Pelaku di belakang akun Instagram Kevin Wijaya Oey yang viral karena memberi komentar miring soal hilangnya putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz alias Eril, akhirnya minta maaf.

Pria yang bernama asli David Januswan tersebut meminta maaf melalui sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @lambe_turah.

"Selamat sore, nama saya David Januswan di sini mau klarifikasi, sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan saya membuat akun Instagram bernama Kevin Wijaya Oey dengan menggunakan foto yang bernama Dede Setiawan yang saya tidak kenal sebelumnya dan memposting kata-kata yang membuat resah di sosial media," ungkap David Januswan dalam video tersebut.

"Oleh sebab itu saya meminta maaf dengan sedalam-dalamnya kepada Dede Setiawan dan Pak Ridwan Kamil sekeluarga dan berharap dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, akun Instagram Kevin Wijaya Oey sempat ramai menjadi perbincangan warganet saat ia menuduh kejadian hilangnya Eril di Sunga Aare hanyalah sebuah settingan.

Melalui komentar, ia mengatakan hilangnya Eril hanya settingan agar Ridwan Kamil bisa menjadi calon presiden.

"Menurut saya, saya berspekulasi kalau ini hanyalah sebuah rekayasa atau settingan agar Ridwan Kamil menang Capres (sebentar lagi). Menurut gw itu strategi dan teknik marketing mereka, and its okay gw nggak masalah juga sebenarnya," tulis akun @kevinwijayaoey dari akun Instagram @dedesetiawan18.

Diketahui, akun Kevin Wijaya Oey telah mencatut foto orang lain bernama Dede Setiwan.

Hingga akhirnya Dede Setiawan pun mengklarifikasi dan mengatakan tulisan tersebut bukan dibuat olehnya, melainkan ada pihak lain yang mencatut fotonya.

Dede Setiawan menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki akun yang bernama Kevin Wijaya Oey.

Bahkan ia juga tidak pernah memberi komentar apapun mengenai musibah yang dialami oleh Eril, anak pertama Ridwan Kamil.

"Selamat sore, nama saya Dede Setiawan. Menanggapi berita yang viral dengan menggunakan foto saya, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah berkomentar apapun seperti yang diberitakan di akun2 media sosial," ujarnya. "Foto saya telah disalahgunakan dan akun bernama @kevinwijayaoey bukanlah akun dan nama saya, dan saya tidak pernah berkomentar seperti yang diberitakan di media sosial manapun," sambungnya. Terakhir, Dede Setiawan turut belangsungkawa atas meninggal dunianya anak pertama Ridwan Kamil, Eril yang terseret arus Sungai Aare.