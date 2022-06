DALAM buku Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional yang ditulis oleh Huala Adolf, dijelaskan mengenai Pasal 1 Konvensi Montevideo (Pan American) Convention on Rights and Duties of States of 1933.

Menurut pasal itu, sebuah negara baru dapat dikatakan sah sebagai negara apabila memenuhi empat syarat berikut, yakni:m emiliki populasi tetap, memiliki daerah teritorial, memiliki struktur pemerintahan yang berdaulat, dan mendapat pengakuan dari negara lain.

Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah memiliki tiga syarat pertama yang dibahas sebelum proklamasi dilakukan. Sementara syarat keempat, yakni pengakuan dari negara lain, juga merupakan hal yang penting bagi suatu negara.

Sebab, sebuah negara pasti akan melakukan kerja sama dengan negara lain. Dengan adanya pengakuan dari negara lain, masyarakat internasional dapat menjalin hubungan dengan negara baru tersebut dengan sah. Terdapat sejumlah negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia di masa awal. Berikut ini daftar negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia.

1. Mesir

Mesir merupakan negara yang mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam buku berjudul Indonesia, Islam, and Democracy yang ditulis oleh Azyumardi Azra. Mesir memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946.

Perdana Menteri Mesir pada saat itu menandatangani pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia yang disaksikan oleh Haji Agus Salim dan AR Baswedan. Setahun setelah pengakuan kedaulatan dari Mesir, Menteri Luar Negeri Indonesia Haji Agus Salim berkunjung ke Kairo. Indonesia dan Mesir sepakat untuk memulai hubungan bilateral.

2. Palestina

Melalui Syekh Muhammad Amin Al Husaini, yang merupakan mufti besar Palestina, Palestina menyampaikan ucapan selamat untuk Indonesia di radio Berlin, Jerman pada tanggal 6 September 1944. Pengakuan tersebut merupakan sebuah dukungan kepada Indonesia, karena saat itu Indonesia belum merdeka.

Selain itu, Palestina masih di bawah pemerintahan Britania Raya pada tahun 1944. Oleh karena itu, belum bisa dikatakan bahwa Palestina merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, peran Palestina tetaplah penting karena sudah memacu semangat pahlawan bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

3. Arab Saudi Dilatarbelakangi oleh persamaan agama, Arab Saudi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 November 1946. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi mulai terjalin pada 1 Mei 1950 dan masih bertahan sampai sekarang. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Raja Salman pada tahun 2017 lalu. Indonesia dan Arab Saudi juga masih bekerja sama dalam bidang ketenagakerjaan dan haji. 4. Suriah Suriah mengakui kedaulatan Indonesia dengan memperjuangkan persoalan Agresi Militer Belanda dalam Sidang PBB 1947. Setelahnya, Agresi Militer Belanda akhirnya dapat dihentikan, melalui berbagai perundingan damai. Sejak saat itu pula hubungan bilateral antara Suriah dan Indonesia terjalin. Namun ketika konflik Suriah pecah pada tahun 2011, hubungan kedua negara ini hanya sebatas saling mendukung dalam forum internasional. 5. Yaman Yaman mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 3 Mei 1948. Hingga saat ini hubungan bilateral antara Yaman dan Indonesia masih berlangsung. Hubungan tersebut meliputi bidang politik, ekonomi, hingga sosial budaya.