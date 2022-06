JAKARTA – Partai Perindo memiliki visi dan misi yang sangat jelas, serta tujuan yang amat konkret, yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo saat membuka pelatihan juru bicara Partai Perindo di Jawa Timur.

“Kemarin saya membuka pelatihan juru bicara Partai Perindo di Jawa Timur. Ini adalah yang kedua, yang pertama Jawa Barat. Nanti akan lanjut ke provinsi-provinsi lain,” ujar Hary Tanoe, seraya membagikan video acara pada laman Instagram miliknya, @hary.tanoesoedibjo, Minggu (5/6/2022).

Hary membuka acara dan memberi sambutan secara virtual dalam kegiatan Pelatihan Juru Bicara yang digelar DPP Partai Perindo di Kantor DPW Partai Perindo Jawa Timur (Jatim) Jalan Kertajaya, Surabaya, Sabtu 4 Juni 2022.

Agenda ini digelar untuk meningkatkan kapasitas kader dalam menyampaikan kegiatan partai di masyarakat. Dia juga mengingatkan Partai Perindo harus menjadi partai besar dan bisa menguasai banyak kursi di legislatif. Baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota. Kegiatan pelatihan juru bicara ini, merupakan bagian dari upaya membesarkan partai.

“Perindo harus menjadi partai besar; Memiliki banyak kursi DPR RI, DPRD Provindi maupun kabupaten/kota dan eksekutifnya juga banyak, karena kalau partai besar bisa mengusung,” tegas Hary.

Dia menambahkan, hal itu perlu dilakukan supaya tujuan Partai Perindo bisa dilaksanakan secara maksimal. “Partai Perindo punya tujuan yang konkret, mewujudkan kesehteraan rakyat. Indonesia itu bisa maju, bisa menciptakan persatuan dan kesatuan yang kuat kalau rakyatnya sejahtera,” imbuh Hary.

Dan, semua itu harus dimulai dari sekarang. “"Kita harus mulai dari sekarang. Kita harus all out, all, all out. Tahun 2024 harus jauh, jauh lebih baik," ujar Hary.

(aky)