JAKARTA - Unggahan kekasih putra sulung Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz tengah menjadi sorotan masyarakat, pasalnya wanita bernama Nabila Ishma Nurhabibah ini menyampaikan rasa kehilangannya yang mendalam.

Melalui unggahan foto di Instagram pribadinya @nabilaishma pada hari ini, Sabtu (4/6/2022), ia menulis pesan untuk sang kekasih yang keberadaan jasadnya belum ditemukan hingga sekarang.

Melalui pesannya, Nabila mengaku kepergian Eril, sapaan akrab kekasihnya tersebut menjadi luka yang sangat mendalam baginya.

Ia juga berbagi pengalamannya saat menghadapi sosok Eril yang selalu terlalu baik kepada semua orang.

Namun, karena sifat Eril yang seperti itu, Nabila sekarang justri belajar bahwa kebaikan-kebaikan Eril yang menjadi jutaan doa yang dilantunkan orang-orang setiap harinya saat masa-masa pencariannya yang hilang di Sungai Aare, Bern, Swiss.

"Hai A Erill..

Dulu aku sering protes karena kamu selalu terlalu baik sama orang orang. Tapi sekarang justru aku jadi belajar bahwa kebaikan kamulah yang menjadi jutaan doa yang setiap hari dilantunkan oleh orang-orang untuk kamu," tulis Nabila.

"Sungguh, kejadian ini benar-benar menajdi luka yang sangat dalam untuk aku Ril" tambahnya.

Namun, meskipun merasa terluka dan kehilangan, Nabila mengaku ini adalah luka yang manis karena ia melihat kasih sayang yang sungguh banyak untuk kekasihnya.

Diketahui, selama ini Nabila dan Eril sama-sama berusaha mencari kebahagiaan mereka bersama, namun kini Eril sudah menemukan kebahagiaannya sendiri.

Melihat hal ini, Nabila mengaku ikhlas dan akan tetap melanjutkan mencari kebahagiaannya di dunia.

"Aku sayang kamu ril. Tapi sekarang juga aku belajar untuk menyayangi kamu karena Allah. Jadi aku ikhlas apapun rencana Allah untuk mu dan untuk aku,"

"I love you ril, you wil always have a place in my heart, You're gonna live forever in me," tutup Nabila.

Dalam unggahannya tersebut, ada dua foto dan satu video yang menampilkan kebersamaan Eril dan Nabila.

Foto pertama adalah penampakan Eril sedang berdiri di sebuah danau, foto kedua, menampilkan kartu ucapan ulang tahun yang diberikan oleh Eril untuk Nabila dan bersebelahan dengan fotobox keduanya, dan yang terakhir adalah video masa-masa mereka menghabiskan waktu berdua yang diriingi lagu You're Gonna Live Forever in Me dari John Mayer.

Sontak, unggahan ini pun mendapatkan respons yang hangat dan penuh dukungan dari para warganet.

"Bil,sending you virtual hug so tight!" tulis akun @irasphb

"Kamu sudah menjadi cinta pertama dan terakhir nya a eril" tulis akun @umaroh_06

"Semangat kak, semoga keikhlasan, ketabahan dan kekuatan selalu membersamai kakak.." tulis akun @srisinta1441

"Nabilaa kuat yaa! doa terbaik buat beliau" tulis akun @faniamf