JAKARTA - Masyarakat Indonesia dibuat meleleh dengan ungkapan hati Atalia Praratya, istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait keberadaan sang putranya Emmeril Kahn Mumtadz yang belum ditemukan hingga sekarang.

Melalui unggahan Instagram-nya, Atalia Praratya mengungkapkan perasaan mendalamnya kepada sang anak sulungnya.

Melalui kalimatnya tersebut, ia berpamitan dengan putranya yang akrab dipanggil Eril tersebut.

"Ril...mamah pulang dulu ke Indonesia, ya.." tulis Atalia di keterangan fotonya tersebut.

Terlihat ia mengunggah foto dirinya bersama sang suami dan anak perempuannya berada di pinggir Sungai Aare, lokasi Eril hilang terbawa arus sungai tersebut.

"Mamah menitipkan kamu dalam penjagaan dan perlindungan terbaik dari pemilkmu yang sebenarnya, Allah swt, dimana pun kamu berada..." tambah Atalia.

"Insya Allah kamu tidak akan kedinginan, kelaparan atau kekurangan apapun. Bahkan kamu akan mendapatkan limpah kasih sayang, karunia dan kebahagiaan yang tak pernah putus,"

"Di sini, di sunga Aare yang luar biasa indah dan cantik ini, mamah lepaskan kamu, untuk kita bertemu lagi cepat atau lambat."

"Seperti yang pak walikota sampaikan, 'The city of Bern will forever be deeply connected to us...'"

"Doa terbaik mamah dalam setiap helaan nafas,

Atalia

Aare river, juni 2022" tutup Atalia di unggahannya.

Sontak, unggahannya tersebut langsung menuai banyak dukungan dari berbagai belah pihak termasuk para artis Indonesia.

Terpantau banyak artis yang memberikan dukungan melalui kolom komentar Instagram Atalia.

"MasyaAllah teteh lia sayang doa tbaik dariku untuk Aa Eril Peluk Kuat dalam doaku juga buat teteh, kang emil dan klg" tulis penyanyi dangdut Kristina.

"Amin... doa terbaik utk bu @ataliapr dan kang @ridwankamil sekeluarga" tulis Sahrul Gunawan.

"Doa yang tak putus untuk teh @ataliapr dan kang @ridwankamil sekeluarga. Insya Allah selalu diberi kekuatan dan ketegaran..." tulis Najwa Shihab.

"Doa yang tak putus dari kami dan warga Bandung Barat Ibu. Semoga ibu dan Bapak selalu diberikan kekuatan dan ketabahan. Semoga ada keajaiban dari Allah SWT. Aamiin" tulis Hengky Kurniawan.

"Doa yang terus mengalir untuk teh @ataliapr dan kang @ridwankamil dan keluarga, semoga bisa memberi kekuatan dan ketabahan yg sebesar2nya" tulis Titi DJ.

Diketahui, Tim SAR terus menggelar operasi pencarian Eril, keberadaannya hingga kini belum terlacak.

Polisi mencari dengan beragam metode, salah satunya dengan menggunakan drone dan penyelam.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bern mengungkapkan pencarian Eril di hari ketujuh masih belum membuahkan hasil, Kamis (2/6/2022).

epala Protokol Kementerian Luar Negeri Swiss, Duta Besar Beatrice Schaer, menemui Kang Emil dan istrinya Atalia Praratya. Pertemuan itu didampingi Duta Besar RI untuk Swiss, Muliaman Hadad.

"Duta Besar Schaer kembali menekankan dukungan penuh Pemerintah Swiss atas upaya pencarian Sdr. Eril dan menjadikan pencarian ini sebagai prioritas utama," demikian keterangan pers KBRI Bern, yang dikutip Kamis.

Duta Besar Schaer juga memastikan bahwa Kementerian Luar Negeri Swiss telah berkomunikasi erat dengan pihak Kepolisian Kota Bern dan memantau perkembangan pencarian Eril.

Pencarian Eril di Sungai Aare terus diintensifkan dengan metode patroli darat, perahu, dan drone dengan fokus pencarian di beberapa area.

"Fokus pencarian hari ini adalah di area Marzili hingga pintu air Engehalde. Selain itu, patroli juga tetap dilakukan mulai area Schwellenmaetelli hingga Wohlensee," ungkap KBRI Bern.

