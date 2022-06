BANDUNG- Tim SAR terus menggelar operasi pencarian Emmeril Kahn Mumtadz alias Eril yang hilang di Sungai Aare, Bern, Swiss, yang sudah seminggu berlalu.

Keberadaan anak sulung Ridwan Kamil hingga kini belum terlacak. Polisi mencari dengan beragam metode, salah satunya dengan menggunakan drone dan penyelam.

(Baca juga: Seminggu Eril Hilang, Muncul Rekaman Suara Perempuan soal Kondisi Ridwan Kamil dan Istri)

Namun kini, warganet dibikin meleleh oleh ungkapan hati Atalia Praratya, istri Gubernur Ridwan Kamil. Setelah dalam beberapa hari terakhir tidak ada unggahan baru di Instagram, Kamis (2/6/2022) sore ini, mengunggah foto bertiga di tepi sungai.

Dalam unggahan foto itu, Atalia membubuhkan kalimat yang cukup menyentuh hati. Ibu Cinta, demikian dia biasa disapa menghaturkan pamit kepada Eriel, anaknya yang hilang terbawa arus.

"Ril... mamah pulang dulu keIndonesia, ya," tulis Atalia dalam pembuka keterangan unggahan foto itu.

"Mamah titipkan kamu dalam penjagaan dan perlindungan terbaik dari pemilikmu yang sebenarnya, Allah Ta’ala , dimana pun kamu berada," lanjut dia.

Dalam unggahan itu, Atalia juga menuliskan, Eril tidak akan kelaparan dan kekurangan apapun.

"Insya Allah kamu tidak akan kedinginan, kelaparan atau kekurangan apapun. Bahkan kamu akan mendapatkan limpahan kasih sayang, karunia dan kebahagiaan yang tak pernah putus," tulis dia.

"Di sini, di sungai Aare yang luar biasa indah dan cantik ini, mamah lepaskan kamu, untuk kita bertemu lagi cepat atau lambat," lanjut dia

Dalam unggahan itu, Atalia juga mengutip ungkapan dari Wali Kota Bern.

"Seperti yang pak walikota sampaikan, The city of Bern will forever be deeply connected to us..." Doa terbaik mamah dalam setiap helaan nafas," tutup Atalia.

Di akhir kalimat, tertulis nama Atalia, lengkap dengan waktu unggahan itu dibut.

"Atalia Aare river, Juni 2022," tutup Atalia.