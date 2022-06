JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin ada alternatif pangan di Indonesia salah satunya tanaman sorgum. Dirinya ingin masyarakat Indonesia tidak tergantung pada beras dan juga gandum.

"Kita ingin banyak alternatif-alternatif banyak pilihan-pilihan yang bisa kita kerjakan di negara kita diversifikasi pangan, alternatif-alternatif bahan pangan, tidak hanya tergantung pada beras karena kita memiliki jagung, memiliki sagu, dan juga sebetulnya tanaman lama kita yang ketiga adalah sorgum," ujar Jokowi saat meninjau Panen Sorgum di Sumba, NTT, Kamis (2/6/2022).

Alternatif itu, kata Jokowi, perlu dilakukan karena saat ini harga pangan dunia sedang naik. Maka, dirinya ingin ada alternatif pangan lainnya selain beras dan gandum.

"Sekarang sudah kelihatan sekarang ini harga-harga pangan dunia semuanya naik. Oleh sebab itu, harus ada rencana besar, plan negara kita menghadapi ancaman krisis pangan itu," katanya.

Jokowi menjelaskan alasan Sorgum bisa menjadi alternatif pangan, karena kabupaten Sumba Timur telah melakukan penanaman dan hasilnya cukup besar.

Bahkan, menurut Jokowi, dengan dilakukannya penanaman Sorgum dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya Sumba Timur.

"Sudah dicoba di Kabupaten Sumba Timur, seluas 60 hektare, kita lihat sendiri hasilnya sangat baik secara keekonomian juga masuk, bisa merekrut banyak sekali SDM tenaga kerja kita. Dan hasilnya per hektare per tahun bersih kurang lebih 50an juta, ini juga sangat bagus. Artinya kalau dibagi 12, per bulan mencapai kurang lebih 4 jutaan, ini kan juga sebuah hasil yang tidak kecil," ujarnya.

Maka dari itu, Jokowi langsung memerintahkan kepada kepala daerah di NTT untuk bisa memaksimalkan penanaman Sorgum di daerahnya.

"Sehingga kita tidak tergantung kepada gandum, tidak tergantung pada jagung dari impor. Di sini sudah dicoba jagung kurang berhasil, coba sorgum sangat berhasil, karena memang sebelumnya sorgum sudah tumbuh baik dan ditanam oleh para petani kita di Sumba Timur dan provinsi NTT," ungkapnya.

Jokowi berharap, dengan berhasilnya penanaman Sorgum di NTT dapat menjadi alternatif pangan sekaligus menghasilkan devisa bagi negara.

"Kita ingin setelah dari uji coba ini sudah ketemu kendalanya apa sudah ketemu, problemnya apa sudah ketemu, kita akan perbesar tanaman sorgum ini di Provinsi NTT dengan harapan kita miliki alternatif pangan dalam rangka menghadapi krisis pangan dunia. Kalau kita ada berlebih, ada stok, ya enggak apa-apa, justru ini yang ingin kita ekspor dan akan menghasilkan devisa bagi negara," tuturnya.