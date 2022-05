ABDURRAHMAN Wahid atau Gus Dur pernah bercerita tentang orang Madura yang ada di Australia. Ketika itu, Gus Dur berkunjung ke Australia untuk bertemu sekumpulan orang Madura.

Orang-orang Madura memang tersebar ke seluruh penjuru dunia, tidak cuma di Indonesia. Di luar negeri juga banyak orang Madura.

Dilansir dari Gusdur.net, setelah beberapa saat berbincang-bincang dengan mereka, akhirnya Gus Dur mengerti bahwa sebagian orang Madura yang ada di sana sudah belasan tahun tinggal di sana.

Gus Dur yakin pasti orang-orang Madura itu sudah fasih berbahasa Inggris. Lalu Gus Dur bertanya kapan di antara mereka ada yang akan kembali ke tanah airnya, Indonesia.

Gus Dur: "When will you come back to Indonesia?"

Orang Madura: "Yes, muntak sande, yes mande, Gus."

Gus Dur: Bahasa Indonesianya?

Orang Madura: "Ya kalo enggak minggu, ya senin, Gus?'

Gus Dur: ............................??