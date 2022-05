BANDUNG - Kerinduan yang mendalam dirasakan kekasih Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril yang hingga kini masih dinyatakan hilang di Sungai Aare, Bern, Swiss. Proses pencarian Eril masih terus dilakukan.

Melalui akun Instagram pribadinya, sang kekasih yang bernama Nabila Ishma Nurhabibah itu membagikan momen mesra saat dirinya tengah bersama anak sulung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil itu.

BACA JUGA:Hari Kelima Pencarian Eril, Wali Kota Bern Temui Ridwan Kamil Sampaikan Simpati Mendalam

Selain mengungkapkan kerinduannya, Nabila juga menyampaikan pesan menguatkan untuk kekasihnya, agar bisa segera kembali bersama.

"Hold my hand tight and let’s get through this together A Eril. Please stay ril, I know you’re really strong," tulis Nabila dalam akun Instagramnya, @nabilaishma.

(Pegang tanganku erat-erat dan mari kita lewati ini bersama A Eril. Tolong tetap (di sini) Ril, aku tahu kamu sangat kuat,")

"Don’t be afraid of anything, I’m here to guide you until we can see each other again very soon. I miss you so much, like I always do," kata dia.

"Jangan takut pada apa pun, aku di sini sampai kita dapat segera bertemu lagi. Aku sangat merindukanmu, seperti yang selalu kulakukan")

BACA JUGA:Pencarian Eril Banyak Dilakukan di Hilir Sungai Aare

Di kolom komentar, rekan, sahabat, dan pengikutnya juga sama-sama memberikan pesan menguatkan. Mereka pun berharap, Eril bisa segera ditemukan dan segera kembali berkumpul bersama, seperti yang disampaikan @ajeng dira. "Nabila yang kuat yaa... semoga segera kabar baik menghampiri & bisa bersama lagi, aamiin ya Allah," tulisnya. Diketahui, hingga saat ini, Eril masih dalam proses pencarian oleh Tim SAR setempat. Sang ayah, Ridwan Kamil pun memantau langsung operasi pencarian. Melalui akun Instagram pribadinya, Kang Emil, sapaan akrabnya menyatakan bahwa pencarian Eril terus dilakukan. Dia pun memohon doa, agar Eril segera ditemukan. "Mohon doanya, pencarian ananda Eril masih terus dilakukan. Semoga Allah SWT memudahkan ikhtiar ini, alahuma amin yarabal alamin," ungkap Kang Emil. Tak lupa, Kang Emil juga menyampaikan terima kasih pada seluruh masyarakat Indonesia yang terus mengirimkan doa Eril dalam pencarian yang sudah memasuki hari ke lima ini. "Dan terima kasih dari kami sekeluarga kepada semua yang sudah ikhlas mendoakan dan melaksanakan doa bersama. Semoga Allah membalas ketulusan hati anda semua. Jazakallah," katanya.