JAKARTA - Sampai dengan Maret 2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 20 ribu kasus DBD di Tanah Air, dengan korban meninggal dunia mencapai 299 jiwa. Lonjakan ini dirasakan di berbagai daerah, seperti di Bandung, Jawa Barat.

Untuk mengantisipasi hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengajak masyarakat untuk mendonorkan darah.

"Mudah-mudahan ini bisa membantu PMI memenuhi kebutuhan darah," ujarnya.

Terpisah, MNC Peduli dan MNC Land hari ini (30/02/22) bekerjasama dengan PMI Kota Depok, melaksanakan aksi donor darah bertajuk “MNC Love Donation: Share The Love With Your Bloods di iNews Center, Kebon sirih, Jakarta Pusat.

Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo mengatakan kegiatan donor darah ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan, sehingga MNC Peduli berupaya membantu memenuhi kebutuhan darah dengan mengajak karyawan MNC Group untuk donor darah.

“Kegiatan donor darah ini sangat penting untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan, sehingga MNC Peduli berupaya membantu memenuhi kebutuhan darah dengan mengajak karyawan MNC Group untuk donor darah”, terang Jessica.

Selain untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, bahkan dapat menyelamatkan nyawa sesama, donor darah juga memberikan manfaat dapat dirasakan langsung oleh pendonornya.

"Setelah donor darah itu efeknya lebih fresh dan kita merasa sehat dan pastinya manfaatnya banyak banget, jadi saya rasa ini bagus banget dan terima kasih untuk MNC Peduli yang sudah mengadakan acara ini dan saya kerja disini jadi saya tidak perlu ke tempat tempat lain donor darah." Ungkap salah satu pendonor, Amri Kurniawan. Pada kesempatan yang sama, Humas Palang Merah Indonesia Depok, Achmad Febriyadi mengapresiasi kepedulian MNC Group dalam hal dunia kesehatan. Achmad menyebutkan kebutuhan darah terkadang melebihi pasokan sehingga memperburuk resiko terhadap pasien. "Kita sudah bekerja sama sekitar 6 tahun dengan MNC Peduli, setiap kita jalankan kegiatan disini, antusias karyawan sangat luar biasa, sehingga kita berharap agar kerjasama ini terus terjalin, selain antusiasme dapat tersalurkan, juga stock darah di PMI terus terjaga," katanya.