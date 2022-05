JAKARTA - MNC Group melalui MNC Peduli bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) mengadakan kegiatan donor darah di kawasan MNC Center, yakni bertempat di Gedung iNews Jalan Wahid Hasyim, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Kegiatan donor darah MNC Peduli ini bertajuk “MNC Love Donation: Share the love with your blood” sebagai rangkaian aksi sosial guna memenuhi kebutuhan stok darah.

Kolaborasi MNC peduli dengan PMI DKI Jakarta tersebut diadakan pada Senin pagi (30/5/2022) dengan target kebutuhan 300 kantung darah. Ketua MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo menjelaskan kegiatan donor darah kali ini dilakukan karena semenjak pandemi, ketersediaan kantung darah menjadi menurun.

“Apalagi, pada saat pandemi ini minat untuk mendonor menurun. Sedangkan kebutuhan darah tetap tinggi sehingga kita berupaya membantu memenuhi kebutuhan darah sejumlah 300 kantung, melalui kegiatan mengajak karyawan MNC Group untuk donor darah,” ujarnya, Senin (30/5/2022).

Kegiatan Donor Darah kali ini merupakan dukungan dari sejumlah perusahaan yang tergabung dalam MNC Group yaitu MNC Media, MNC Financial Services, MNC Land, MNC Digital Entertainment, RCTI, MNCTV, GTV, MNC Play, MNC Bank, MNC Finance dan MNC Leasing.

MNC Peduli merupakan wadah kegiatan sosial dari MNC Group dan seluruh unit usaha yang terafiliasi. Dalam menjalankan visi-misi, #mncpeduli melaksanakan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat khususnya prasejahtera dan terdampak bencana. Tiga pilar utama yang dijalankan yaitu sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, termasuk di dalamnya yang terkait dengan pendidikan, lingkungan, dan pembangunan infrastruktur. Simak pula aktivitas dan inspirasi kepedulian serta solidaritas yang diusung MNC Peduli di website mncpeduli.org.