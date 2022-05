JAKARTA – Polri akan menyiapkan skema rekayasa lalu lintas (lalin) contraflow di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) apabila terjadi kemacetan saat momentum libur panjang kenaikan Isa Almasih.

(Baca juga: Long Weekend! Tol Cikampek Macet Parah, Polisi Terapkan Contraflow)

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, skema rekayasa lalu lintas tersebut akan diberlakukan situasional atau memperhatikan dinamika peningkatan volume kendaraan di jalan tol tersebut.

(Baca juga: Puncak Arus Mudik Selesai, Tol Jakarta-Cikampek Terpantau Sepi)

"Kemacetan dan kepadatan untuk jalan tol bila terjadi kepadatan tetap akan diberlakukan contra flow terutama di KM 47 sampai dengan 62.500 tol Japek. Diterapkan situasional," kata Dedi kepada Okezone di Jakarta, Kamis (26/5/2022).

Selain itu, pihak kepolisian akan mengatur lalu lintas dengan kebijakan rekayasa di lokasi tempat wisata Puncak, Jawa Barat.

Dedi menuturkan, kebijakan rekayasa lalu lintas di kawasan Puncak yang kerap macet saat libur panjang itu berupa ganjil-genap dan one way yang diatur sesuai jam-jamnya.

"Untuk lokasi wisata di Puncak pengaturan ganjil genap dan one way pada saat naik pagi hari dan one way turun siang hari. Atau situasional," tutup Dedi.