JAKARTA – Partai Perindo akan all out pada Pemilu 2024 agar menjadi partai besar. Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) saat membuka Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Partai Perindo Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (24/5/2022).

“Kita harus memperoleh minimal meraih tiga kursi DPR RI, dan 150-200 DPRD kabupaten/kota dan provinsi di NTT. Kalau kita bisa sebagai partai besar, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kemajuan NTT,”ujar HT pada laman Instagram miliknya, @hary.tanoesoedibjo, Rabu (25/05/2022).

HT menambahkan, NTT secara kesejahteraan masih agak tertinggal dengan provinsi lain. “Makanya harus kita perjuangkan. Daerah yang masih tertinggal relatif dengan daerah lain, harus diperjuangkan supaya cepat naik kelas. Ini tugas kita semua,”tegas HT.

Muskerwil Partai Perindo NTT terkait dengan persiapan verifikasi dan strategi memperoleh suara maksimal pada Pemilu 2024 mendatang. HT juga memberikan semangat dan dorongan penuh kepada Ketua DPW Perindo NTT Jonathan Nubatonis. “Maju terus Pak Jon, buat Partai Perindo tumbuh besar di NTT,” kata HT.

Muskerwil Partai Perindo Nusa Tenggara Timur (NTT) dibuka oleh HT pada Selasa (24/5/2022) secara online. Di hadapan kader Perindo NTT, HT mengatakan Perindo akan melakukan kampanye berbeda dengan yang lainnya.

“Sangat beda. Jadi cara kita kampanye nanti, akan sangat berbeda. Saya rasa Pak Sekjen bisa mem-brief nanti,” imbuhnya HT. “Kita punya komitmen besar 2024, langsung jadi partai besar. Tapi bukan tugas yang gampang. Tentunya akan banyak kegiatan yang dilakukan. Jadi kita akan all out dari mulai atribut, dengan media, termasuk all out kampanye offline, online. All out tentunya dengan tokoh-tokoh ikut membantu kampanye di NTT," ucapnya.

HT menyebutkan, logistik untuk Pemilu 2024 nanti dipastikan akan berbeda jauh dengan 2019 lalu. “Satu yang ingin saya garis bawahi di sini. All out logistik juga. Saya ingin tegaskan logistik tahun 2024 akan jauh lebih besar disiapkan nanti dibandingkan tahun 2019,”papar HT.