JAKARTA - Aksi asisten rumah tangga yang menipu majikannya kerap kali terjadi. Penipuan ini dapat terjadi di kalangan masyarakat biasa hingga artis. Bahkan aksi penipuan tersebut ada yang menimbulkan kerugian mencapai miliaran rupiah.

Berikut aksi asisten rumah tangga yang menipu majikan diolah dari berbagai sumber :

1. Nirina Zubir Ditipu ART hingga Rp17 Miliar

Pada November 2021, artis Nirina Zubir menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh asisten rumah tangga (ART). Akibatnya, Nirina mengalami kerugian mencapai Rp17 miliar. Sang ART yang bernama Riri Kasmita ini diduga telah melakukan pengelapan aset berupa surat tanah.

Riri diduga mengganti nama surat tanah tersebut menggunakan namanya. Nirina mengatakan, ibunya sempat minta tolong kepada Riri untuk mengurus surat tanah sebelum meninggal dunia. Dalam menjalankan aksinya, Riri dibantu oleh suaminya.

Bahkan Riri juga membeli mobil, modal untuk bisnis, hingga berlibur ke luar negeri menggunakan aset tersebut. Riri Kasmita, Edrianto, serta pihak notaris yaitu PPAT Farida telah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya.

2. Momo Geisha

Pada Juli 2020, Momo Geisha mengungkapkan pengalaman tidak menyenangkannya soal asisten rumah tangga (ART) di media sosialnya. Diketahui, ART-nya mencuri barang di kediamannya. Momo pun memutuskan untuk memberhentikan ART itu. Ia tidak mau kejadian nahas tersebut terulang kembali.

Mengenai barang apa yang hilang, Momo tidak memberitahu secara rinci. Ia mengungkap alasan mengapa ia menceritakan kejahatan mantan ART itu di media sosial agar tidak ada orang lain yang menjadi korban.

Momo berpesan kepada siapa pun untuk berhati-hati dalam menerima pekerja baru. Sebelum Momo memecat ART-nya, sepupu dari ART yang sama-sama bekerja di tempatnya, juga berhenti bekerja. Bahkan sepupu ART tersebut langsung meninggalkan rumah Momo tanpa pamit.

3. Pedangdut Via Vallen

Pada September 2019, pedangdut Via Vallen pernah ditipu oleh asisten rumah tangganya. Diketahui, ART yang bekerja di rumahnya ini dikenal rajin dan masih muda. Namun, ia ternyata kerap berbohong hingga mencuri.

Kecurigaan berawal dari pakaian yang digunakan ART tersebut. Keluarga Via Vallen sering melihat ART menggunakan pakaian yang sama seperti Via Vallen. Namun, sang ART ini mengatakan bahwa ia juga mempunyai pakaian yang sama dengan Via Vallen yang dibelinya di online shop.

Bahkan menurut Via Vallen, pakaian dalamnya juga digunakan oleh ART itu. Tak hanya menggunakan pakaian Via Vallen, ART tersebut juga mencuri. Pasalnya, penghuni rumah Via Vallen kerap kehilangan uang.

Selain uang, barang yang berada di rumah Via Vallen ikut dicuri. Ketika ART ini pulang kampung, kamarnya pun diperiksa hingga didapati barang milik Via Vallen. ART tersebut pun tak kunjung kembali dari kampungnya.

4. Majikan Ditipu ART Soal Bisnis

Juli 2015, seorang majikan di Depok termakan omongan sang ART yang mengajaknya untuk bisnis jual barang. Diketahui, korban sudah menyetorkan uang puluhan juta. Tersangka yang bernama Musrini berpura-pura mengajak kerjasama penjualan barang. Ia pun menjanjikan, sebulan setelah penyetoran uang modal, tersangka akan mengembalikan uang modal sebagai keuntungan.

Namun setelah jatuh tempo, tersangka tidak menempati janji dan setiap ditagih hanya memberikan janji belaka. Tersangka pun kabur dari kontrakannya. Pada 10 Juli 2015, tersangka berhasil ditangkap. Total kerugian korban mencapai Rp51.050.000.