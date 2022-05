TANGERANG - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari menyambut jenazah mendiang mantan anggota KPU RI periode 2017-2022, Viryan Azis di kawasan kargo jenazah Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (21/5/2022).

Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menjelaskan bahwa nantinya Ketua KPU RI itu turut ikut mengantarkan jenazah ke Pontianak, Kalimantan Barat, tempat jenazah akan dikebumikan.

“Ini sudah di bandara (jenazah), disambut Ketua KPU RI,” paparnya kepada MNC Portal, Sabtu (21/5/2022).

Setibanya di Pontianak, nantinya akan ada serangkaian acara penyambutan dan pelepasan jenazah di mana akan turut hadir pula Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.

“Setibanya di sana akan ada rangkaian acaranya sambutan pihak keluaraf, pelepasan jenazah Dari KPU RI dan turut hadir Gubernur Kalimantan Barat Bapak H. Sutarmidji,” paparnya.

Sebelumnya, Hasyim Asy'ari turut mengenang mendiang sebagai sosok pekerja keras. Hasyim selain itu, mengatakan Viryan merupakan komisioner KPU yang selalu bekerja tuntas.

"Mas Viryan ini anggota KPU yang bekerja dengan gigih, pekerja keras dan bekerja hingga tuntas," paparnya.

Eks anggota KPU 2017-2022 ini juga mengatakan, Viryan yang mengampu divisi data pemilih tersebut memiliki semboyan khas.

"Selama ini Mas Viryan mengampu divisi data pemilih, karena itu semboyan yang paling kita ingat adalah "detail by name by address," ungkap Hasyim.

Tak lupa, Hasyim menyampaikan doa belasungkawa kepada sahabatnya yang berpulang tersebut.

"Semoga almarhum husnul khatimah. Alfaatihah," tandasnya.