JAKARTA - Mantan Anggota KPU RI periode 2017-2022, Viryan Azis meninggal dunia. Viryan wafat karena diduga mengalami serangan stroke mendadak.

Ketua KPU RI 2022-2027, Hasyim Asy'ari mengenang almarhum sebagai sosok pekerja keras. Hasyim mengatakan Viryan merupakan komisioner KPU yang selalu bekerja tuntas.

"Mas Viryan ini anggota KPU yang bekerja dengan gigih, pekerja keras dan bekerja hingga tuntas," ujar Hasyim dalam keterangannya, Sabtu (21/5/2022).

 BACA JUGA:Usai Disholatkan, Jenazah Viryan Azis Langsung Dibawa ke Pontianak

Eks anggota KPU 2017-2022 ini juga mengatakan, Viryan yang mengampu divisi data pemilih tersebut memiliki semboyan khas.

"Selama ini Mas Viryan mengampu divisi data pemilih, karena itu semboyan yang paling kita ingat adalah "detail by name by address," ungkap Hasyim.

 BACA JUGA:Eks Anggota KPU Viryan Azis Meninggal Dunia, Sejumlah Kolega Ucapkan Duka

Tak lupa, Hasyim menyampaikan doa belasungkawa kepada sahabatnya yang berpulang tersebut.

"Semoga almarhum husnul khatimah. Alfaatihah," katanya.

Diketahui, Viryan Aziz telah wafat pada Sabtu subuh tadi di rumah sakit Abdi Waluyo Jakarta. Saat ini jenazah sedang dilakukan pemulasaran dan kemudian hendak dibawa ke Pontianak.

(wal)