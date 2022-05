JAKARTA – Peningkatan pendapatan petani menjadi program unggulan dari Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Lanosin Hamzah, dalam acara penjurian Indonesia Visionary Leader (IVL) sesi ke X yang diselenggarakan oleh MNC Portal Indonesia di Gedung Sindo Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Lanosin menegaskan dirinya memang ingin mensejahterakan para petani dan peternak di Kawasan OKU Timur. Sehingga perekonomian wi;ayahnya akan menanjak naik.

Bupati menjelaskan, pertumbuhan ekonomi daerahnya di tahun 2021 mencapai 4,66%, berbanding jauh dengan tahun 2019 yang hanya 0,37%. “Sedangkan tahun 2022 naik hingga 4,66%,” katanya.

Karea hal tersebut Lanosin menjelaskan, kalau hasil tersebut menempatkan OKU Timur, sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi di Sumatra Selatan.

Sejumlah sektor usaha menjadi pendorongnya, terutama sektor pertanian. “Angka ini terbesar dan tertinggi kedua di Sumatra Selatan. sektor yang menaikan angka tersebut adalah pertanian, selain itu kedua ada kintruksi, perdagangan dan juga Industri,” tuturnya.

Karena itu, sejumlah gebrakan inovasi diluncurkan, demi memudahkan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi. Salah saunya adalah memberikan kredit untuk UMKM dan juga kepada para petani. “Sebagai sektor penopang ekonomi tentunya wajib kita jaga dan kembangkan," ujarnya.

Upaya lainnya adalah mendorong daya saing investasi dan optimalisasi local value chain dan melakukan penyaluran kredit melalui penguatan kelembagaan, sosialisasi, kemitraan UMKM dan koordinasi kelompok tani dengan seluruh OPD, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, media massa dan kelompok masyarakat untuk ikut berpartisipasi mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Jadi ada pinjaman dengan bunga rigan sehingga akan sangat membanu petani dan juga UMKM,” ujarnya.

Seperti diketahui, MNC Portal Indonesia menggelar Indonesia Visionary Leader 2022 dengan mengusung tema Sinergi Pemerintah Daerah untuk Percepatan Ekonomi.

Di kegiatan tersebut para pimpinan daerah diuji memaparkan program percepatan pemulihan ekonomi di daerahnya masing-masing. Bagaimana setiap daerah memaparkan strategi dan inovasi dalam mendorong pemulihan ekonomi.

Pada acara kali ini para kepala Daerah yang masuk kedalam nominasi diharapkan memaparkan Strategi Percepatan Ekonomi Penjurian dilakukan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Budi Frensidy, Ketua Pembina Indonesia Institute For Corporate Directorship (IICD) Ir. Andi Ilham Said, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta dan Dr. Gun Gun Heryanto. Setelah babak penjurian ini, para juri akan berdiskusi menentukan siapa kepala daerah yang paling visioner.