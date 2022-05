JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Muhammad Jusuf Kalla tidak hanya dikenal sebagai politisi nasional tetapi juga pengusaha dan aktif di bidang kemanusiaan. Kepiawaian pria kelahiran Watampone, Bone, Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1942 ini teruji ketika menjadi penanggung jawab penanggulangan bencana gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 silam.

Mengutip keterangan tertulis KBRI Tokyo, Selasa (17/5/2022), Jusuf Kalla juta terbilang aktif terkait pemberian bantuan kemanusiaan di luar negeri. Khususnya berperan dalam aksi kemanusiaan saat gempa Tohoku, Jepang yang disertai tsunami tahun 2011.

Sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla menggalang bantuan kemanusian di forum internasional untuk korban gempa dan tsunami Tohoku Jepang.

Gempa bumi yang terjadi di 43 mil lepas pantai timur laut Honshu, pulau terpadat di Jepang, menjadi gempa terbesar dalam sejarah Jepang dan merupakan salah satu dari lima gempa bumi terkuat di dunia. Gempa besar ini juga memicu kerusakan pada pembangkit nuklir Fukushima Diichi.

Tercatat hampir 20 ribu orang meninggal dunia dan memaksa lebih dari 16 ribu orang mengungsi demi menghindari radiasi nuklir.

Saat kejadian gempa, Jusuf Kalla memang tengah berada di Jepang. Ia tengah makan siang bersama Duta Besar RI untuk Jepang periode 2010-2013Muhammad Lutfi di kawasan Roponggi, Tokyo. Tiba-tiba, ketika mereka tengah santap siang, restoran bergoyang keras. Mereka bergegas keluar menuju jalan. Saat itu diperkirakan ada 600 orang Warga Negara Indonesia (WNI) di lokasi bencana.

“Malam itu kami bergerak ke lokasi untuk mencari dan mengumpulkan Warga Negara Indonesia (WNI). Kami mengirimkan mobil dengan pengeras suara. Mobil-mobil itu berkeliling di wilayah terdampak bencana dan tidak berhenti memutar lagu-lagu Indonesia termasuk lagu Bengawan Solo dan Indonesia Raya. Hal ini kami lakukan untuk dapat menarik dan mengumpulkan WNI di lokasi. Alhamdulillah malam itu juga terkumpul semua WNI kita,“ kisah Jusuf Kalla saat diwawancara usai press briefing di Wisma Duta Tokyo, Selasa (10/5/2022).

Meski dari Pemerintah Jepang tidak meminta, namun sebagai solidaritas bersama Indonesia menyalurkan bantuan ke Jepang. “Dari PMI kami salurkan 1 juta dolar Amerika. Dari Pemerintah Indonesia selain bantuan materiil juga mengirimkan tenaga relawan ke Jepang,” kenang Jusuf Kalla lagi.

Tak heran atas jasa Jusuf Kalla, pemerintah Jepang menganugerahi tanda jasa Grand Cordon of the Order of the Rising Sun pada 10 Mei 2022. Penghargaan diberikan kepada Jusuf Kalla karena sangat berkontribusi dalam meningkatkan hubungan persahabatan Jepang-Indonesia.

Penghargaan secara langsung diberikan oleh Kaisar Naruhito yang menggantikan ayahnya, Kaisar Akihito pada 2019. Prosesi penghargaan dilangsungkan di Istana Kaisar Jepang atau Imperial Palace pada Selasa (10/5).

Kisah gempa tadi hanya satu dari sekian banyak interaksi dan kontribusi Jusuf Kalla untuk persahabatan Indonesia Jepang selama lebih dari 40 tahun. Selama mengabdi di dalam pemerintahan maupun ketika di luar pemerintahan, Jusuf Kalla dikenal memiliki hubungan yang hangat dan kedekatan dengan pihak Jepang. Jusuf Kalla berupaya agar Indonesia terus meningkatkan hubungan kerja samanya dengan Jepang di segala bidang.

“Ini merupakan suatu sukses atau keberhasilan Indonesia dalam menjalin hubungan dengan Jepang. Mungkin saya sebagai salah satu pejabat pemerintah yang cukup lama tentu dihargai. Secara pribadi juga saya sejak muda sudah menjalin hubungan perdagangan dengan Jepang. Sehingga semua itu menjadi makna yang baik dalam hubungan Indonesia Jepang.Tentunya hubungan strategis kedua negara ini harus terus dijalin," ujar Jusuf Kalla.

Sebelum keberangkatan ke Istana Kaisar Jepang, Jusuf Kalla melakukan persiapan sederhana dengan dibantu putra putrinya Imelda dan Solihin Jusuf Kalla serta Pinta SJK. Jusuf Kalla datang ke Istana Kaisar dengan dampingi Ibu Mufidah Jusuf Kalla, mengenakan pakaian Adat Teluk Belanga. Usai menerima penghargaan, Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah dijamu Kaisar Naruhito di ruang Matsu-No-Ma State Istana Kaisar.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Akhmadi Resepsi Penghormatan di Wisma Duta Tokyo, Rabu (11/5) mengapresiasi penghargaan yang diberikan dari Pemerintah Jepang. “Penghargaan yang diberikan dari Kaisar Jepang kepada Bapak Jusuf Kalla dan Duta Besar Yusron bukan hanya untuk beliau berdua melainkan juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut,” ujar Dubes Heri. Tidak hanya kepada Jusuf Kalla, Pemerintah Jepang juga memberikan bintang jasa The Order of The Rising Sun Gold and Silver Star kepada Dubes RI untuk Jepang 2014 - 2016 Yusron Ihza Mahendra melalui Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.