JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo hadir langsung dalam puncak peringatan may day atau hari buruh 2022 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Sabtu (14/5/2022). Kehadiran kapolri di SUGBK disambut meriah oleh ribuan buruh.

Tak hanya disambut meriah, kapolri juga diminta untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam puncak peringatan hari buruh di SUGBK, Jakarta, hari ini. Kapolri tampak turut menyapa ribuan buruh saat hendak menuju panggung utama.

Usai menyampaikan sambutan, kapolri dengan pengawalan ketat kembali turun panggung dan menyapa ribuan buruh yang ada di bangku tribun SUGBK. Namun, saat kapolri berjalan menyapa ribuan buruh, hujan turun dengan deras di SUGBK.

Sigit tampak membiarkan dirinya basah kuyup saat berjalan menyapa para buruh. Sigit kembali disambut dengan meriah oleh para buruh dari bangku tribun yang terlihat telah basah kuyup. Para buruh mengapresiasi kehadiran kapolri pada May Day 2022.

Sekadar informasi, ada dua kegiatan yang digelar massa buruh pada hari ini. Pertama, buruh akan menggelar orasi pukul 10 00 hingga 12.00 WIB di depan Gedung DPR/MPR RI. Kemudian yang kedua, akan ada gelaran May Day Fiesta di GBK sekira pada pukul 13.00 hingga 17.30 WIB.

"Kegiatan ini adalah rangkaian peringatan May Day. Di mana pada tanggal 1 Mei kami juga menyelenggarakan aksi di KPU yang dilanjutkan dengan May Day Fiesta di Gedung Film Usmar Ismail," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal melalui keterangan resminya, Sabtu (14/5/2022).

"Kegiatan ini adalah rangkaian peringatan May Day. Di mana pada tanggal 1 Mei kami juga menyelenggarakan aksi di KPU yang dilanjutkan dengan May Day Fiesta di Gedung Film Usmar Ismail," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal melalui keterangan resminya, Sabtu (14/5/2022).

Dalam momentum kali ini, massa buruh menyuarakan 18 tuntutan. Adapun, 18 tuntutan buruh tersebut sebagai berikut: 1.Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja; 2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas; 3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB; 4. Tolak upah murah; 5. Hapus outsourcing; 6. Tolak kenaikan pajak PPn; 7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran; 8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan; 9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria; 10. Stop kriminalisasi petani; 11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis; 12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS; 13. Pemberdayaan sektor informal; 14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja; 15. Driver Ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya; 16. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang; 17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan 18. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.